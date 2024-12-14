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  4. Руслан РОТАНЬ: «У кого-то там уже билетики на поезд, на велосипед, не знаю»
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 18:07 |
844
0

Руслан РОТАНЬ: «У кого-то там уже билетики на поезд, на велосипед, не знаю»

Тренер раскритиковал команду

14 декабря 2024, 18:07 |
844
0
Руслан РОТАНЬ: «У кого-то там уже билетики на поезд, на велосипед, не знаю»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Наставник Александрии Руслан Ротань остался недоволен тем, как команда в последнем матче года потеряла очки в игре чемпионата Украины с ЛНЗ (1:1).

«Момент с Каплиенком был переломным для нас. К счастью, с игроком все нормально, мы переживали за него. А у нас... В конце года так бывает, что у кого-то билетики уже на велосипед, на поезд, я не знаю. Думали, что дело уже сделано. То, что с нами случилось после момента с Каплиенком, то только мужской разговор все пояснит. Чемоданное настроение».

«Факт – потеряли два очка, мы не должны были это делать. Такое случается, когда кто-то еще продавать себя начинает, еще что-то. Проблема в дисциплине. Очень жаль, но на ошибках нужно учиться. Хотя было много позитива в сезоне. Все на полном позитиве, если бы не эти 20 минут. Ребята проделали большую работу, а тут... Не хотели побеждать, сложно сказать».

«Работы много, особенно в психологии. Нужно профессионалами быть», – сказал Ротань.

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Александрия Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Александрия - ЛНЗ Руслан Ротань
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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