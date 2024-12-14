Игрок ЛНЗ: «Случилось так, что потерял сознание на поле»

Во время матча чемпионата Украины между Александрией и ЛНЗ плохо стало игроку гостей Александру Каплиенко. Защитник потерял сознание, однако быстро пришел в себя и сам покинул поле

«Случилось так, что потерял сознание, а дальше ничего не помню. Сейчас чувствую себя хорошо, всех благодарю за поддержку», – сказал Каплиненко.

Встреча завершилась вничью 1:1.