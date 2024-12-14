Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 17:45 |
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Игрок ЛНЗ: «Случилось так, что потерял сознание на поле»
С Каплиенко все в порядке
14 декабря 2024, 17:45 |
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Во время матча чемпионата Украины между Александрией и ЛНЗ плохо стало игроку гостей Александру Каплиенко. Защитник потерял сознание, однако быстро пришел в себя и сам покинул поле
«Случилось так, что потерял сознание, а дальше ничего не помню. Сейчас чувствую себя хорошо, всех благодарю за поддержку», – сказал Каплиненко.
Встреча завершилась вничью 1:1.
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