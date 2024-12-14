Англия14 декабря 2024, 17:36 | Обновлено 14 декабря 2024, 17:44
971
2
ВИДЕО. 6 минут провалов. Ливерпуль пропустил гол и остался в меньшинстве
«Фулхэм» сенсационно ведет в счете
14 декабря 2024, 17:36 | Обновлено 14 декабря 2024, 17:44
971
2
В субботу, 14 декабря, проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Фулхэмом».
Матч играют на Энфилде в Ливерпуле.
На 11 минуте матча бразильский полузащитник гостей из Лондона Андреас Перейра открыл счет в матче, ударив мяч с лету. Затем, через 6 минут, шотландский защитник хозяев Эндрю Робертсон получил красную карточку и оставил свою команду в меньшенстве.
❗️ВИДЕО. 6 минут провалов. Ливерпуль пропускает гол и остается в меньшинстве
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 декабря 2024, 21:56 2
Мухаррем Яшари перейдет в ЛАСК
Бокс | 14 декабря 2024, 01:50 0
Супертяжеловес ждет от Александра победы
Футбол | 14.12.2024, 12:59
Хоккей | 13.12.2024, 21:21
Футбол | 14.12.2024, 16:42
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Дивне суддійство: замість прямої червоної за грубу гру на Робертсоні, лише жовта(але ж 1 хвилина матчу), в підсумку видаляється Робертсон в доволі сумнівній ситуації. Гравці фулхему зрозуміли, що суддя позитивно налаштований до них і почали ним командувати)
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.12.2024, 07:50 1
13.12.2024, 08:30
12.12.2024, 23:54 366
13.12.2024, 09:11 7
12.12.2024, 17:35 11
14.12.2024, 07:50 1
12.12.2024, 20:04
14.12.2024, 00:16