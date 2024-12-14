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Англия
14 декабря 2024, 17:36 | Обновлено 14 декабря 2024, 17:44
971
2

ВИДЕО. 6 минут провалов. Ливерпуль пропустил гол и остался в меньшинстве

«Фулхэм» сенсационно ведет в счете

14 декабря 2024, 17:36 | Обновлено 14 декабря 2024, 17:44
971
2
ВИДЕО. 6 минут провалов. Ливерпуль пропустил гол и остался в меньшинстве
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В субботу, 14 декабря, проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Фулхэмом».

Матч играют на Энфилде в Ливерпуле.

На 11 минуте матча бразильский полузащитник гостей из Лондона Андреас Перейра открыл счет в матче, ударив мяч с лету. Затем, через 6 минут, шотландский защитник хозяев Эндрю Робертсон получил красную карточку и оставил свою команду в меньшенстве.

❗️ВИДЕО. 6 минут провалов. Ливерпуль пропускает гол и остается в меньшинстве

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эндрю Робертсон Андреас Перейра Фулхэм Ливерпуль видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 2
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easterly
Дивне суддійство: замість прямої червоної за грубу гру на Робертсоні, лише жовта(але ж 1 хвилина матчу), в підсумку видаляється Робертсон в доволі сумнівній ситуації. Гравці фулхему зрозуміли, що суддя позитивно налаштований до них і почали ним командувати)
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