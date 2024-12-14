ВИДЕО. 6 минут провалов. Ливерпуль пропустил гол и остался в меньшинстве

В субботу, 14 декабря, проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Фулхэмом».

Матч играют на Энфилде в Ливерпуле.

На 11 минуте матча бразильский полузащитник гостей из Лондона Андреас Перейра открыл счет в матче, ударив мяч с лету. Затем, через 6 минут, шотландский защитник хозяев Эндрю Робертсон получил красную карточку и оставил свою команду в меньшенстве.

❗️ВИДЕО. 6 минут провалов. Ливерпуль пропускает гол и остается в меньшинстве