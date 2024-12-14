Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 17:08 | Обновлено 14 декабря 2024, 17:36
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Обнародованы стартовые составы на матч Заря – Черноморец
Матч запланирован на 18:00
14 декабря 2024, 17:08 | Обновлено 14 декабря 2024, 17:36
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14 декабря в 18:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Черноморцем».
Игра пройдет на «Славутич Арене» в Запорожье.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок.
Заря: Сапутин, Джордан, Эскинья, Тронтель, Жуниор, Яцык, Слесар, Мичин, Башич, Будковский, Кораблин
Черноморец: Рудько, Лацабидзе, Скиба, Ермаков, Кайо, Кисель, Белошевский, Сигеев, Шпорн, Попов, Хобленко
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