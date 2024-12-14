Обнародованы стартовые составы на матч Заря – Черноморец

14 декабря в 18:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Черноморцем».

Игра пройдет на «Славутич Арене» в Запорожье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок.

Заря: Сапутин, Джордан, Эскинья, Тронтель, Жуниор, Яцык, Слесар, Мичин, Башич, Будковский, Кораблин

Черноморец: Рудько, Лацабидзе, Скиба, Ермаков, Кайо, Кисель, Белошевский, Сигеев, Шпорн, Попов, Хобленко