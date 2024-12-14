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Англия
14 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 14 декабря 2024, 17:44
352
1

Тренер Брентфорда: «Челси – лучшая команда АПЛ. Сильнее Ливерпуля»

Франк похвалил Мареску

14 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 14 декабря 2024, 17:44
352
1
Тренер Брентфорда: «Челси – лучшая команда АПЛ. Сильнее Ливерпуля»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Тренер Брентфорда Томас Франк перед воскресным матчем АПЛ против Челси выразил мнение, что команда Энцо Марески набрала топ-форму и является лучшей в чемпионате.

«Я бы сказал, что Челси сейчас может быть в более сильной форме, чем Ливерпуль, хотя именно Ливерпуль лидирует в чемпионате».

«Челси играет невероятно, у них лучшая команда АПЛ на этот момент. Очень тренерская команда, Мареска проделывает отличную работу. Конечно, они фавориты в нашем матче, у них много качественных игроков, особенно в атаке, где есть очень много опций», – сказал Франк.

В составе Челси выступает украинец Михаил Мудрик, а за Брентфорд играет Егор Ярмолюк.

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Челси Брентфорд Томас Франк Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Егор Ярмолюк
Иван Зинченко Источник: BBC
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luceorius
 Схоже, Франк має рацію.
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