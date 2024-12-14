Разочаровался в Манчестер Сити. Эрлинг Холанд не хочет продлевать контракт

Звездный норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не хочет продлевать контракт с «горожанами», сообщает El Nacional.

По информации источника, Холанд принял такое решение, из-за неудовлетворительных результатов команды. Звездный нападающий не уверен в своем будущем в Англии, поэтому может отказаться от контракта, который сделал бы его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Как сообщает источник, игроком интересуются «Реал» и «Барселона». Руководство «горожан» хочет сохранить форварда в команде.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Холанда в 200 миллионов евро. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 18 голов и отдал 1 голевую передачу.