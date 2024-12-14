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  4. Около 100 миллионов евро. Реал интересуется звездой Ливерпуля
Испания
14 декабря 2024, 15:58 |
738
0

Около 100 миллионов евро. Реал интересуется звездой Ливерпуля

Доминик Собослаи может продолжить карьеру в Ла Лиге

14 декабря 2024, 15:58 |
738
0
Около 100 миллионов евро. Реал интересуется звездой Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Мадридский «Реал» интересуется звездным полузащитником «Ливерпуля» Домиником Собослаи.

Как сообщает Fichajes, «Королевский клуб» готов сделать предложение по трансферу игрока, однако «Ливерпуль» не планирует отпускать своего хавбека меньше, чем за 100 миллионов евро. Высокая цена за игрока может помешать переходу.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Собослаи в 75 миллионов евро. Контракт игрока с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Собослаи провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Маркусом Тюрамом.

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Доминик Собослаи Ливерпуль Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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