ВИДЕО. Яшари сравнял счет в матче с Александрией

В субботу, 14 декабря, проходит матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ

Матч играют на стадионе Ника в Александрии. Начало встречи запланировано на 13:00.

На 65 минуте косоварский вингер гостей Мухаррем Яшари забил гол. Счет в матче снова стал равным, 1:1.

Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.