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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 15:49 | Обновлено 14 декабря 2024, 16:23
212
0

ВИДЕО. Яшари сравнял счет в матче с Александрией

Косовар сделал счет на табло равным

14 декабря 2024, 15:49 | Обновлено 14 декабря 2024, 16:23
212
0
ВИДЕО. Яшари сравнял счет в матче с Александрией
ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

В субботу, 14 декабря, проходит матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ

Матч играют на стадионе Ника в Александрии. Начало встречи запланировано на 13:00.

На 65 минуте косоварский вингер гостей Мухаррем Яшари забил гол. Счет в матче снова стал равным, 1:1.

Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Мухаррем Яшари Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Александрия видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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