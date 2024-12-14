Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 15:49 | Обновлено 14 декабря 2024, 16:23
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ВИДЕО. Яшари сравнял счет в матче с Александрией
Косовар сделал счет на табло равным
14 декабря 2024, 15:49 | Обновлено 14 декабря 2024, 16:23
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В субботу, 14 декабря, проходит матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ
Матч играют на стадионе Ника в Александрии. Начало встречи запланировано на 13:00.
На 65 минуте косоварский вингер гостей Мухаррем Яшари забил гол. Счет в матче снова стал равным, 1:1.
Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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