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Англия
14 декабря 2024, 15:49 | Обновлено 14 декабря 2024, 15:53
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Как там Зинченко и Миколенко? Известны составы на матч Арсенал – Эвертон

Матч 16-го тура АПЛ начнется в 17:00 по киевскому времени

14 декабря 2024, 15:49 | Обновлено 14 декабря 2024, 15:53
1001
0
Как там Зинченко и Миколенко? Известны составы на матч Арсенал – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Виталий Миколенко

В субботу, 14 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Эвертоном».

Матч пройдет на Эмирейтс в Лондоне. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Микель Артета и Шон Дайч огласили стартовые составы на матч. Александр Зинченко не попал в заявку, а Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе.

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Арсенал Лондон Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко стартовые составы Шон Дайч Микель Артета
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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