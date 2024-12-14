Англия14 декабря 2024, 15:49 | Обновлено 14 декабря 2024, 15:53
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Как там Зинченко и Миколенко? Известны составы на матч Арсенал – Эвертон
Матч 16-го тура АПЛ начнется в 17:00 по киевскому времени
14 декабря 2024, 15:49 | Обновлено 14 декабря 2024, 15:53
1001
0
В субботу, 14 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Эвертоном».
Матч пройдет на Эмирейтс в Лондоне. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Микель Артета и Шон Дайч огласили стартовые составы на матч. Александр Зинченко не попал в заявку, а Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе.
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