Как там Зинченко и Миколенко? Известны составы на матч Арсенал – Эвертон

В субботу, 14 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Эвертоном».

Матч пройдет на Эмирейтс в Лондоне. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.

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Микель Артета и Шон Дайч огласили стартовые составы на матч. Александр Зинченко не попал в заявку, а Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе.