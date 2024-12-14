ВИДЕО. Александрия открыла счет в матче с ЛНЗ

В субботу, 14 декабря, состоится матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ

Матч пройдет на стадионе Ника в Александрии. Начало встречи запланировано на 13:00.

Александру Филиппову удалось открыть счет в самой концовке первого тайма, отправив мяч в ворота ЛНЗ на второй добавленной минуте к первому тайму.

Первый тайм закончился со счетом 1:0.