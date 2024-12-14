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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 14:26 | Обновлено 14 декабря 2024, 15:18
626
0

ВИДЕО. Александрия открыла счет в матче с ЛНЗ

Александр Филиппов забивает в ворота черкасской команды

14 декабря 2024, 14:26 | Обновлено 14 декабря 2024, 15:18
626
0
ВИДЕО. Александрия открыла счет в матче с ЛНЗ
ПФК Александрия. Александр Филиппов

В субботу, 14 декабря, состоится матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ

Матч пройдет на стадионе Ника в Александрии. Начало встречи запланировано на 13:00.

Александру Филиппову удалось открыть счет в самой концовке первого тайма, отправив мяч в ворота ЛНЗ на второй добавленной минуте к первому тайму.

Первый тайм закончился со счетом 1:0.

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Александр Филиппов Александрия ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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