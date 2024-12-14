Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 14:26 | Обновлено 14 декабря 2024, 15:18
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ВИДЕО. Александрия открыла счет в матче с ЛНЗ
Александр Филиппов забивает в ворота черкасской команды
14 декабря 2024, 14:26 | Обновлено 14 декабря 2024, 15:18
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В субботу, 14 декабря, состоится матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ
Матч пройдет на стадионе Ника в Александрии. Начало встречи запланировано на 13:00.
Александру Филиппову удалось открыть счет в самой концовке первого тайма, отправив мяч в ворота ЛНЗ на второй добавленной минуте к первому тайму.
Первый тайм закончился со счетом 1:0.
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