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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 14:24 | Обновлено 14 декабря 2024, 14:44
308
0

Известны стартовые составы на матч Кривбасс – Карпаты

Поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 14 декабря в 15:30

14 декабря 2024, 14:24 | Обновлено 14 декабря 2024, 14:44
308
0
Известны стартовые составы на матч Кривбасс – Карпаты
ФК Кривбасс

14 декабря состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).

Команды сыграют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч.

Кривбасс: Маханьков, Понедельник, Романчук, Драмбаев, Дибанго, Илич, Кузык, Твердохлеб, Вакулко, Микитишин, Соса.

Карпаты: Кемкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Стенио, Очеретько, Игорь Невес.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Кривбасс - Карпаты стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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