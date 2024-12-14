Известны стартовые составы на матч Кривбасс – Карпаты
Поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 14 декабря в 15:30
14 декабря состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).
Команды сыграют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч.
Кривбасс: Маханьков, Понедельник, Романчук, Драмбаев, Дибанго, Илич, Кузык, Твердохлеб, Вакулко, Микитишин, Соса.
Карпаты: Кемкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Стенио, Очеретько, Игорь Невес.
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