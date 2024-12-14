«Это большая ошибка». Буткевич назвал главную проблему Полесья

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич признался, что ошибался, когда подписывал только молодых футболистов:

«Мы готовимся к сборам. Усилим команду легионерами. Очень большая ошибка, что мы брали только молодых игроков. Если посмотреть всех легионеров, то никому нет 23 года. Всем по 21, 20, 19. Это была ошибка с моей стороны.

Общаюсь с экспертами, и мне говорят, что в команде 30% игроков должны быть в возрасте 27-30 лет, 30% – 23-26 лет, ну и обязательно молодые до 20 лет. Так мы будем решать этот вопрос», – рассказал Буткевич.

В этом сезоне УПЛ «Полесье» занимает пятое место в турнирной таблице – в активе команды 24 балла. В следующем матче, который состоится 15 декабря, житомирский клуб встретится с донецким «Шахтером».