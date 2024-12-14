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  4. «Это большая ошибка». Буткевич назвал главную проблему Полесья
Англия
14 декабря 2024, 14:38 |
1141
3

«Это большая ошибка». Буткевич назвал главную проблему Полесья

Президент клуба недоволен трансферами житомирской команды

14 декабря 2024, 14:38 |
1141
3
«Это большая ошибка». Буткевич назвал главную проблему Полесья
ФК Полесье

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич признался, что ошибался, когда подписывал только молодых футболистов:

«Мы готовимся к сборам. Усилим команду легионерами. Очень большая ошибка, что мы брали только молодых игроков. Если посмотреть всех легионеров, то никому нет 23 года. Всем по 21, 20, 19. Это была ошибка с моей стороны.

Общаюсь с экспертами, и мне говорят, что в команде 30% игроков должны быть в возрасте 27-30 лет, 30% – 23-26 лет, ну и обязательно молодые до 20 лет. Так мы будем решать этот вопрос», – рассказал Буткевич.

В этом сезоне УПЛ «Полесье» занимает пятое место в турнирной таблице – в активе команды 24 балла. В следующем матче, который состоится 15 декабря, житомирский клуб встретится с донецким «Шахтером».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Геннадий Буткевич Шахтер Донецк Полесье - Шахтер
Микола Титюк Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 3
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Gargantua81
а кто из легионеров их усилил?
команду тянут украинцы:  Гуцуляк (половина команды), Назаренко и Волынец. Неплохие крайние защитники Михайленко и Смоляков, неплохой опорник Крушинский. А все остальные команде ничего не дают.
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+1
Frank Piter
А к физруку Ашуру у него нет вопросов?
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0
as and
эйджизм- це зветься.) дуже велика помилка це пiаритися та займатися тим  в  чому -невiглас.) а ще бiльша-красти -не розумiючи в кого крадеш)).але як казав класик)-касса в кiнцi..i у випадку охоронника- хасидки  юльки тимошенко, нiякi грошi цьому мусорку не допоможуть..нiчого цим хабадникам вже не допоможе.
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0
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