«Это большая ошибка». Буткевич назвал главную проблему Полесья
Президент клуба недоволен трансферами житомирской команды
Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич признался, что ошибался, когда подписывал только молодых футболистов:
«Мы готовимся к сборам. Усилим команду легионерами. Очень большая ошибка, что мы брали только молодых игроков. Если посмотреть всех легионеров, то никому нет 23 года. Всем по 21, 20, 19. Это была ошибка с моей стороны.
Общаюсь с экспертами, и мне говорят, что в команде 30% игроков должны быть в возрасте 27-30 лет, 30% – 23-26 лет, ну и обязательно молодые до 20 лет. Так мы будем решать этот вопрос», – рассказал Буткевич.
В этом сезоне УПЛ «Полесье» занимает пятое место в турнирной таблице – в активе команды 24 балла. В следующем матче, который состоится 15 декабря, житомирский клуб встретится с донецким «Шахтером».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мухаррем Яшари перейдет в ЛАСК
Иван Калюжный может усилить состав «горняков»
команду тянут украинцы: Гуцуляк (половина команды), Назаренко и Волынец. Неплохие крайние защитники Михайленко и Смоляков, неплохой опорник Крушинский. А все остальные команде ничего не дают.