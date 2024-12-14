Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марлон рассказал о самой большой проблеме для бразильцев в Шахтере
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 12:24 |
898
5

Марлон рассказал о самой большой проблеме для бразильцев в Шахтере

Хавбек пожаловался, что он и его соотечественники лишены возможности общаться с семьями

14 декабря 2024, 12:24 |
898
5
Марлон рассказал о самой большой проблеме для бразильцев в Шахтере
shakhtar.com. Марлон

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес рассказал, что матчи Лиги чемпионов являются возможностью для бразильских легионеров донецкой команды увидеться с членами семьи и друзьями, которые не приезжают в Украину из-за войны.

«Когда у нас есть игра Лиги чемпионов, будь то в Германии или любой другой стране, некоторые члены семей прилетают посмотреть матчи, чтобы мы могли встретиться и наверстать упущенное в плане общения».

«Мы общаемся в основном по телефону, ни у кого нет родственников в Украине. Самая большая проблема – тоска по дому. Ни один бразильский игрок не привык так долго находиться вдали от своей семьи, от детей, родителей, братьев».

«Сегодня мы [все бразильские легионеры «Шахтера»] семья. Если однажды кто-то не очень хорошо высыпается перед тренировкой или не очень доволен, его коллега идет туда и пытается помочь. Мы помогаем друг другу», – рассказал Марлон.

Также отмечается, что встречи бразильцев с родственниками в Европе, как правило, проходят в скоротечном формате: несколько часов за день до матча и в день игры.

После шести туров «Шахтер» занимает 27-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.

По теме:
«Все очень серьезно». Шахтер близок к подписанию игрока сборной Украины
Кто рассудит матчи Шахтера и Динамо? Назначения судей на 17-й тур УПЛ
Участник Лиги чемпионов нацелился на трансфер звездного украинца за €65 млн
Марлон Гомес Шахтер Донецк Лига чемпионов
Алексей Сливченко Источник: UOL Esporte
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Уровень у нас разный». Дулуб разнес Карраско за провал в ЛНЗ
Футбол | 14 декабря 2024, 11:59 0
«Уровень у нас разный». Дулуб разнес Карраско за провал в ЛНЗ
«Уровень у нас разный». Дулуб разнес Карраско за провал в ЛНЗ

Дулуб считает, что у испанца слишком мало опыта в тренерской работе

Таблица коэффициентов. Украина потеряла 2 позиции и будет начинать с низов
Футбол | 14 декабря 2024, 06:23 81
Таблица коэффициентов. Украина потеряла 2 позиции и будет начинать с низов
Таблица коэффициентов. Украина потеряла 2 позиции и будет начинать с низов

С большой вероятностью, чемпион Украины будет играть в Q1 Лиги чемпионов

Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Футбол | 14.12.2024, 08:36
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Победа на чужом льду. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
Хоккей | 13.12.2024, 21:21
Победа на чужом льду. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
Победа на чужом льду. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
Футбол | 13.12.2024, 21:18
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
в Бразилії - це гравці третього сорту,
для ШД - звьозди...
Ответить
+2
FCKarpatyLv
То хай їдуть в Бразилію додому, чого так мучитись ?! Нікчеми!
Ответить
-1
FunnyCat_____
Кстати а это кто вообще ?
Марлон же вроде темнокожий был и ЦЗ 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Дружная бразильская  копилочка !
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
14.12.2024, 07:50
Бокс
Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
12.12.2024, 08:37 10
Футбол
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 366
Футбол
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
13.12.2024, 13:54 114
Футбол
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
12.12.2024, 20:24 7
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
14.12.2024, 02:31
Бокс
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
12.12.2024, 22:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем