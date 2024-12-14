Марлон рассказал о самой большой проблеме для бразильцев в Шахтере

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес рассказал, что матчи Лиги чемпионов являются возможностью для бразильских легионеров донецкой команды увидеться с членами семьи и друзьями, которые не приезжают в Украину из-за войны.

«Когда у нас есть игра Лиги чемпионов, будь то в Германии или любой другой стране, некоторые члены семей прилетают посмотреть матчи, чтобы мы могли встретиться и наверстать упущенное в плане общения».

«Мы общаемся в основном по телефону, ни у кого нет родственников в Украине. Самая большая проблема – тоска по дому. Ни один бразильский игрок не привык так долго находиться вдали от своей семьи, от детей, родителей, братьев».

«Сегодня мы [все бразильские легионеры «Шахтера»] семья. Если однажды кто-то не очень хорошо высыпается перед тренировкой или не очень доволен, его коллега идет туда и пытается помочь. Мы помогаем друг другу», – рассказал Марлон.

Также отмечается, что встречи бразильцев с родственниками в Европе, как правило, проходят в скоротечном формате: несколько часов за день до матча и в день игры.

После шести туров «Шахтер» занимает 27-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.