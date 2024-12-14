Без Карраско. Ротань и Дикань назвали составы на матч Александрия – ЛНЗ

В субботу, 14 декабря, состоится матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ

Матч пройдет на стадионе Ника в Александрии. Начало встречи запланировано на 13:00.

Руслан Ротань и Андрей Дикань огласили стартовые составы.

Стартовые составы на матч «Александрия » – ЛНЗ: