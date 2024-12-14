Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 11:57 | Обновлено 14 декабря 2024, 12:00
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Без Карраско. Ротань и Дикань назвали составы на матч Александрия – ЛНЗ
Матч 17-го тура УПЛ начнется в 13:00
14 декабря 2024, 11:57 | Обновлено 14 декабря 2024, 12:00
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В субботу, 14 декабря, состоится матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ
Матч пройдет на стадионе Ника в Александрии. Начало встречи запланировано на 13:00.
Руслан Ротань и Андрей Дикань огласили стартовые составы.
Стартовые составы на матч «Александрия » – ЛНЗ:
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