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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 11:57 | Обновлено 14 декабря 2024, 12:00
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0

Без Карраско. Ротань и Дикань назвали составы на матч Александрия – ЛНЗ

Матч 17-го тура УПЛ начнется в 13:00

14 декабря 2024, 11:57 | Обновлено 14 декабря 2024, 12:00
150
0
Без Карраско. Ротань и Дикань назвали составы на матч Александрия – ЛНЗ
Википедия. Стадион Ника

В субботу, 14 декабря, состоится матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ

Матч пройдет на стадионе Ника в Александрии. Начало встречи запланировано на 13:00.

Руслан Ротань и Андрей Дикань огласили стартовые составы.

Стартовые составы на матч «Александрия » – ЛНЗ:

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Руслан Ротань Андрей Дикань Александрия ЛНЗ Черкассы стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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