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  4. Дулуб назвал самый провальный трансфер ЛНЗ в истории. Не украинец
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 11:16 | Обновлено 14 декабря 2024, 11:48
565
0

Дулуб назвал самый провальный трансфер ЛНЗ в истории. Не украинец

Специалист вспомнил переход бразильца Итало

14 декабря 2024, 11:16 | Обновлено 14 декабря 2024, 11:48
565
0
Дулуб назвал самый провальный трансфер ЛНЗ в истории. Не украинец
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Бывший главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб вспомнил трансфер бразильского вингера Итало в расположение «фиолетовых», заявив, что это – самый плохой трансфер черкасского клуба.

«Это креатура Колесника, но Итало так и не смог раскрыться в украинском чемпионате. Он тренировался с первой командой ЛНЗ, а играл за U-19. Ни там, ни там он себя не проявил. Иногда мы приглашали на тренировки с основой 17-летних украинских ребят, и даже они были сильнее Итало, хотя младше его на два года», – рассказал Дулуб.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Ранее Олег Дулуб рассказал о серьезном разговоре со звездой «фиолетовых» Оливье Тиллем.

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Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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