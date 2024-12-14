Дулуб назвал самый провальный трансфер ЛНЗ в истории. Не украинец

Бывший главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб вспомнил трансфер бразильского вингера Итало в расположение «фиолетовых», заявив, что это – самый плохой трансфер черкасского клуба.

«Это креатура Колесника, но Итало так и не смог раскрыться в украинском чемпионате. Он тренировался с первой командой ЛНЗ, а играл за U-19. Ни там, ни там он себя не проявил. Иногда мы приглашали на тренировки с основой 17-летних украинских ребят, и даже они были сильнее Итало, хотя младше его на два года», – рассказал Дулуб.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Ранее Олег Дулуб рассказал о серьезном разговоре со звездой «фиолетовых» Оливье Тиллем.