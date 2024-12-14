«Идеальный вариант». Вирт оценил соперников сборной Украины в отборе к ЧМ

Бывший голкипер национальной сборной Украины Юрий Вирт оценил жребий «сине-желтых» в отборе к чемпионату мира 2026 года. Юрий надеется на приемлемый результат для подопечных Сергея Реброва.

«Я думаю, что Исландия и Азербайджан – это почти идеальный вариант. Есть нюансы с логистикой, потому придется немного полетать. В целом же этих соперников мы должны закрывать, при всем уважении к ним.

Конечно, Франция и Хорватия относятся к топ-сборным. Особенно Франция, хотя там сейчас некоторые проблемы в плане результатов. Надо бороться за место под солнцем и надеяться, что в начале соревнований (сентябрь 2025 года – прим.) Украина сможет принимать соперников на домашних стадионах. Тогда наши шансы намного возрастут», - сказал Вирт.

Ранее свое мнение по поводу соперников национальной сборной Украины в отборе к ЧМ-2026 выразил главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров.