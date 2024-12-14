«Надо разговаривать». Тренер объяснил, почему Харатин играет в дубле Колоса

Украинский тренер Роман Локтионов высказал свое мнение относительно бывшего полузащитника национальной сборной Украины Игоря Харатина, который сейчас выступает за вторую команду «Колоса».

– После конфликта с клубом за вторую команду кузнецов играл Игорь Харатин (семь матчей, два гола). Как можно оценить его действия на уровне третьей ступени украинского футбола?

– Честно говоря, я не видел его игры. В тот момент работал в Перволиговой Кудровке и видел отдельные матчи Второй лиги, поэтому трудно анализировать индивидуальные действия отдельного футболиста.

- Может ли спуск сразу на третий уровень украинского футбола снизить профессиональный уровень бывшего игрока национальной сборной?

– О каждом футболисте нужно говорить отдельно. У кого-то может быть тяжелая травма, а кто-то мог снизить требования. Разные бывают ситуации и каждый путь индивидуален. Почему Харатин оказался во Второй лиге? Надо разговаривать с ним.

Я могу отметить ситуацию футболиста ЮКСА Максима Казакова (играл за луганскую Зарю и сборную Украины U-19), который в свое время получил тяжелую травму и затем получил приглашение и решил пройти через Вторую лигу. Теперь после периода в Дружбе (Мировка) оказался в Первой лиге. Возможно, у Харатина похожая ситуация и он понимает, что ему нужно получать игровую практику, чтобы снова вернуться на свой уровень, – сказал Локтионов.

Ранее сообщалось, что Игоря Харатина задержали сотрудники ТЦК.