«Надо разговаривать». Тренер объяснил, почему Харатин играет в дубле Колоса
Роман Локтионов высказался относительно бывшего футболиста сборной Украины
Украинский тренер Роман Локтионов высказал свое мнение относительно бывшего полузащитника национальной сборной Украины Игоря Харатина, который сейчас выступает за вторую команду «Колоса».
– После конфликта с клубом за вторую команду кузнецов играл Игорь Харатин (семь матчей, два гола). Как можно оценить его действия на уровне третьей ступени украинского футбола?
– Честно говоря, я не видел его игры. В тот момент работал в Перволиговой Кудровке и видел отдельные матчи Второй лиги, поэтому трудно анализировать индивидуальные действия отдельного футболиста.
- Может ли спуск сразу на третий уровень украинского футбола снизить профессиональный уровень бывшего игрока национальной сборной?
– О каждом футболисте нужно говорить отдельно. У кого-то может быть тяжелая травма, а кто-то мог снизить требования. Разные бывают ситуации и каждый путь индивидуален. Почему Харатин оказался во Второй лиге? Надо разговаривать с ним.
Я могу отметить ситуацию футболиста ЮКСА Максима Казакова (играл за луганскую Зарю и сборную Украины U-19), который в свое время получил тяжелую травму и затем получил приглашение и решил пройти через Вторую лигу. Теперь после периода в Дружбе (Мировка) оказался в Первой лиге. Возможно, у Харатина похожая ситуация и он понимает, что ему нужно получать игровую практику, чтобы снова вернуться на свой уровень, – сказал Локтионов.
Ранее сообщалось, что Игоря Харатина задержали сотрудники ТЦК.
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