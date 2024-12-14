ФОТО. Украинский голкипер встречается с горячей моделью. Она – огонь

Голкипер луганской «Зари» Никита Турбаевский рассекретил свою новую девушку.

Украинская модель Вита Рокоман опубликовала сторис на своей странице в Instagram, отметив вратаря луганчан и поблагодарив его сердечками за красивый букет из роз. Турбаевский сделал репост этой сторис.

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Никита лайкает все посты девушки и пишет комментарии, например: «Моя малышка ❤️😍».

Общих фото у пары пока нет, но после подобных публикаций не остаётся никаких сомнений относительно серьезности их отношений: