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14 декабря 2024, 03:38 | Обновлено 14 декабря 2024, 03:46
319
0

ФОТО. Украинский голкипер встречается с горячей моделью. Она – огонь

На наших глазах развивается бурный роман

14 декабря 2024, 03:38 | Обновлено 14 декабря 2024, 03:46
319
0
ФОТО. Украинский голкипер встречается с горячей моделью. Она – огонь
Instagram. Вита Рокоман

Голкипер луганской «Зари» Никита Турбаевский рассекретил свою новую девушку.

Украинская модель Вита Рокоман опубликовала сторис на своей странице в Instagram, отметив вратаря луганчан и поблагодарив его сердечками за красивый букет из роз. Турбаевский сделал репост этой сторис.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Никита лайкает все посты девушки и пишет комментарии, например: «Моя малышка ❤️😍».

Общих фото у пары пока нет, но после подобных публикаций не остаётся никаких сомнений относительно серьезности их отношений:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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