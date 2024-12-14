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14 декабря 2024, 03:10 |
254
0

ФОТО. Коллекция форм Андрея Лунина впечатляет. Жена похвасталась

Анастасия Лунина показала коллекцию форм своего мужа

14 декабря 2024, 03:10 |
254
0
ФОТО. Коллекция форм Андрея Лунина впечатляет. Жена похвасталась
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Жена голкипера сборной Украины и «Реала» Андрея Лунина, Анастасия, поделилась в сторис любопытной фотографией.

Анастасия Лунина опубликовала коллекцию форм своего мужа за годы, проведенных в мадридском клубе.

Также есть футболка сборной Испании, наверняка подаренная одним из испанских одноклубников Андрея.

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Уверены, что это далеко не все формы коллекции Андрея Лунина, а лишь малая их часть.

Напомним, что Андрей и Анастасия Лунины вместе уже больше 8 лет, пара женилась и имеет сына.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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