ФОТО. Коллекция форм Андрея Лунина впечатляет. Жена похвасталась

Жена голкипера сборной Украины и «Реала» Андрея Лунина, Анастасия, поделилась в сторис любопытной фотографией.

Анастасия Лунина опубликовала коллекцию форм своего мужа за годы, проведенных в мадридском клубе.

Также есть футболка сборной Испании, наверняка подаренная одним из испанских одноклубников Андрея.

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Уверены, что это далеко не все формы коллекции Андрея Лунина, а лишь малая их часть.

Напомним, что Андрей и Анастасия Лунины вместе уже больше 8 лет, пара женилась и имеет сына.