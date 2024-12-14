ФОТО. Коллекция форм Андрея Лунина впечатляет. Жена похвасталась
Анастасия Лунина показала коллекцию форм своего мужа
Жена голкипера сборной Украины и «Реала» Андрея Лунина, Анастасия, поделилась в сторис любопытной фотографией.
Анастасия Лунина опубликовала коллекцию форм своего мужа за годы, проведенных в мадридском клубе.
Также есть футболка сборной Испании, наверняка подаренная одним из испанских одноклубников Андрея.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Уверены, что это далеко не все формы коллекции Андрея Лунина, а лишь малая их часть.
Напомним, что Андрей и Анастасия Лунины вместе уже больше 8 лет, пара женилась и имеет сына.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лучшим вундеркиндом признан 8-кратный обладатель Золотого мяча
В целом рефери матча киевлян со своими обязанностями справился