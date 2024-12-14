ФОТО. У звезды Милана новая девушка. Она – невероятная красавица
Знакомимся с новой пассией Кристиана Пулишича
Нападающий «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич наслаждается жизнью после того как стал встречаться с Алексой Мелтон.
26-летний игрок в нынешнем сезоне показывает свой лучший футбол: 20 матчей, 8 голов и 6 ассистов.
Алекса не только красавица, но и гольфистка, которая в 2023 году получила статус «pro».
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Она даже поучаствовала в турнире «U.S. Open».
В детстве девушка также активно играла в футбол и хотела стать футболисткой, но её успехи в гольфе были куда значительнее.
Любовь к футболу и свела 26-летнего Кристиана Пулишича и 24-летнюю Алексу Мелтон:
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