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14 декабря 2024, 02:08 |
215
0

ФОТО. У звезды Милана новая девушка. Она – невероятная красавица

Знакомимся с новой пассией Кристиана Пулишича

14 декабря 2024, 02:08 |
215
0
ФОТО. У звезды Милана новая девушка. Она – невероятная красавица
Instagram. Кристиан Пулишич и Алекса Мелтон

Нападающий «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич наслаждается жизнью после того как стал встречаться с Алексой Мелтон.

26-летний игрок в нынешнем сезоне показывает свой лучший футбол: 20 матчей, 8 голов и 6 ассистов.

Алекса не только красавица, но и гольфистка, которая в 2023 году получила статус «pro».

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Она даже поучаствовала в турнире «U.S. Open».

В детстве девушка также активно играла в футбол и хотела стать футболисткой, но её успехи в гольфе были куда значительнее.

Любовь к футболу и свела 26-летнего Кристиана Пулишича и 24-летнюю Алексу Мелтон:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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