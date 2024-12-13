ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала игроков и тренера Черноморца, защитника Полесья

Контрольно-диспциплинарный комитет УАФ официально сообщил о решениях по итогам матчей минувших туров УПЛ. Наказания за матч с «Александрией» получили игроки «Черноморца» Богдан Бутко и Иван Петряк, а также тренер Александр Бабич.

Отметим и дисквалификацию защитника «Полесья» Венделла за удаление в недавнем поединке с «Рухом».

— рассмотрев материалы по удалению футболиста ФК «Черноморец» (Одесса) Богдана Бутко во время состоявшегося 1 декабря 2024 года матча 15-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Александрия» (Александрия) — ФК «Черноморец» (Одесса), КДК УАФ отстранил футболиста ФК «Черноморец» (Одесса) Богдана Бутко от участия в соревнованиях на 3 (три) матча за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитра матча, из которых на 1 (один) матч условно с испытательным сроком 1 (один) год.

— рассмотрев материалы по удалению футболиста ФК «Черноморец» (Одесса) Ивана Петряка во время состоявшегося 1 декабря 2024 года матча 15-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Александрия» (Александрия) — ФК «Черноморец» (Одесса), КДК УАФ отстранил футболиста ФК «Черноморец» (Одесса) Ивана Петряка от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитра матча).

— рассмотрев материалы по матчу 15-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Александрия» (Александрия) — состоявшийся 1 декабря 2024 года ФК «Черноморец» (Одесса) КДК УАФ обязал Александра Бабича уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за некорректное, неспортивное поведение во время матча).

— рассмотрев материалы по удалению футболиста ФК «Полесье» (Житомир) Мендеша Кравейру Венделла Габриеля во время матча 16-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Полесье» (Житомир) — ФК «Рух» (Львов) КДК УАФ отстранил футболиста ФК «Полесье» (Житомир) Мендеша Кравейру Венделла Габриеля от участия в соревнованиях на 2 (два) матча (за серьезное игровое нарушение).

— рассмотрев материалы о возможном нарушении ФК «Колос» (Ковалевка) регламентных норм во время матча 15-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Колос» (Ковалевка) — ФК «Динамо» (Киев), состоявшегося 1 декабря 2024 года, КДК УАФ решил обязать ФК «Колос» (Ковалевка) уплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен (за повторное несоблюдение ФК «Колос» (Ковалевка) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе).