«Сильная Украина». Тренер Хорватии не в восторге от группы отбора ЧМ-2026

Наставник сборной Хорватии Златко Далич дал оценку жеребьевки группы отбора на ЧМ-2026, где команда в случае победы в матче Лиги наций с Францией окажется в квартете с Украиной, Исландией и Азербайджаном.

Далич не в восторге от возможной конкуренции с Украиной.

«Неблагодарное дело комментировать такую ​​необычную жеребьевку, после которой мы не знаем, с кем на самом деле будем играть. Возможно, на первый взгляд, на бумаге группа D выглядит некомфортно, учитывая очень сильную Украину и две длительные поездки в Исландию и Азербайджан».

«Но в обеих группах есть качественные и амбициозные команды, которые тоже хотят попасть на чемпионат мира», – сказал Златко Далич.