«Сильная Украина». Тренер Хорватии не в восторге от группы отбора ЧМ-2026
Далич еще на 100% не знает соперников
Наставник сборной Хорватии Златко Далич дал оценку жеребьевки группы отбора на ЧМ-2026, где команда в случае победы в матче Лиги наций с Францией окажется в квартете с Украиной, Исландией и Азербайджаном.
Далич не в восторге от возможной конкуренции с Украиной.
«Неблагодарное дело комментировать такую необычную жеребьевку, после которой мы не знаем, с кем на самом деле будем играть. Возможно, на первый взгляд, на бумаге группа D выглядит некомфортно, учитывая очень сильную Украину и две длительные поездки в Исландию и Азербайджан».
«Но в обеих группах есть качественные и амбициозные команды, которые тоже хотят попасть на чемпионат мира», – сказал Златко Далич.
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