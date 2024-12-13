В перерыве матча Ворскла – Левый Берег объявлена воздушная тревога

13 декабря в Полтаве встречаются местная «Ворскла» и киевский «Левый Берег».

Матч проходит на стадионе имени Бутовского в Полтаве.

После первого тайма счет 0:0

Как только футболисты ушли на перерыв в Полтаве была объявлена воздушная тревога.

Существует большая вероятность, что второй тайм начнется с задержкой.