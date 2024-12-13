Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В перерыве матча Ворскла – Левый Берег объявлена воздушная тревога
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 16:25 |
1024
0

В перерыве матча Ворскла – Левый Берег объявлена воздушная тревога

Команды встречаются в матче 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 16:25 |
1024
0
В перерыве матча Ворскла – Левый Берег объявлена воздушная тревога
УПЛ

13 декабря в Полтаве встречаются местная «Ворскла» и киевский «Левый Берег».

Матч проходит на стадионе имени Бутовского в Полтаве.

После первого тайма счет 0:0

Как только футболисты ушли на перерыв в Полтаве была объявлена воздушная тревога.

Существует большая вероятность, что второй тайм начнется с задержкой.

По теме:
ВИДЕО. Удивили поведением. Какая атмосфера в ЛНЗ после увольнения Карраско
Клубный рейтинг УЕФА. Где Шахтер и Динамо по итогам года
Опубликованы стартовые составы на матч Ворскла – Левый Берег
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла - Левый Берег Левый Берег Киев Ворскла Полтава воздушная тревога
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко будет включен в Зал славы Милана
Футбол | 13 декабря 2024, 15:50 1
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко будет включен в Зал славы Милана
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко будет включен в Зал славы Милана

Такой же чести будет удостоены Марко ван Бастен и Филиппо Индзаги

Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Футбол | 12 декабря 2024, 17:35 11
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ

13 декабря в Цюрихе состоится жеребьевка квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА

У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
Футбол | 12.12.2024, 22:48
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Бокс | 12.12.2024, 20:04
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
«Испанский стыд». Футбольный эксперт – о матче Динамо в Лиге Европы
Футбол | 13.12.2024, 09:36
«Испанский стыд». Футбольный эксперт – о матче Динамо в Лиге Европы
«Испанский стыд». Футбольный эксперт – о матче Динамо в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
12.12.2024, 08:23 22
Футбол
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
13.12.2024, 13:54 63
Футбол
Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение
Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение
13.12.2024, 07:50 1
Футбол
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
11.12.2024, 16:06
Бокс
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 360
Футбол
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
12.12.2024, 19:29 4
Бокс
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
12.12.2024, 07:47 1
Бокс
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
12.12.2024, 03:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем