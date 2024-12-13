Украина. Премьер лига13 декабря 2024, 16:25 |
1024
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В перерыве матча Ворскла – Левый Берег объявлена воздушная тревога
Команды встречаются в матче 17-го тура УПЛ
13 декабря 2024, 16:25 |
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13 декабря в Полтаве встречаются местная «Ворскла» и киевский «Левый Берег».
Матч проходит на стадионе имени Бутовского в Полтаве.
После первого тайма счет 0:0
Как только футболисты ушли на перерыв в Полтаве была объявлена воздушная тревога.
Существует большая вероятность, что второй тайм начнется с задержкой.
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