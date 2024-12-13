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Чемпионат мира
13 декабря 2024, 16:10 |
2028
0

Статусный тренер Азербайджана оценил Украину и группу отбора ЧМ-2026

Со сборной Азербайджана работает Фернанду Сантуш

13 декабря 2024, 16:10 |
2028
0
Статусный тренер Азербайджана оценил Украину и группу отбора ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Опытный наставник Фернанду Сантуш, который со сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы, сейчас тренирует сборную Азербайджана, которая сыграет в одной группе отбора ЧМ-2026 с Украиной, Исландией и Францией/Хорватией.

«Жеребьевка уже состоялась, уже ничего не поделать. Сейчас важнее всего – лучше узнать соперников. Кто это будет – Франция или Хорватия – станет известно после плей-офф Лиги наций. Другими нашими соперниками являются сборные Украины и Исландии. Теперь самое главное – подготовить команду к этим играм».

«То, что в марте и июне у нас не будет официальных матчей – это хорошо. У нас будет время подготовиться к официальным встречам. В этот период мы проведем товарищеские матчи, чтобы команда была готова к отборочному этапу, которые начнутся в сентябре», – заявил Сантуш.

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Иван Зинченко Источник: Azerisport.com
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