Статусный тренер Азербайджана оценил Украину и группу отбора ЧМ-2026

Опытный наставник Фернанду Сантуш, который со сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы, сейчас тренирует сборную Азербайджана, которая сыграет в одной группе отбора ЧМ-2026 с Украиной, Исландией и Францией/Хорватией.

«Жеребьевка уже состоялась, уже ничего не поделать. Сейчас важнее всего – лучше узнать соперников. Кто это будет – Франция или Хорватия – станет известно после плей-офф Лиги наций. Другими нашими соперниками являются сборные Украины и Исландии. Теперь самое главное – подготовить команду к этим играм».

«То, что в марте и июне у нас не будет официальных матчей – это хорошо. У нас будет время подготовиться к официальным встречам. В этот период мы проведем товарищеские матчи, чтобы команда была готова к отборочному этапу, которые начнутся в сентябре», – заявил Сантуш.