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  4. Известная теннисистка призналась, что ей нравится хейт в соц сетях. Почему?
WTA
13 декабря 2024, 15:52 | Обновлено 13 декабря 2024, 16:04
247
3

Известная теннисистка призналась, что ей нравится хейт в соц сетях. Почему?

Коко Гофф находит в этом мотивацию

13 декабря 2024, 15:52 | Обновлено 13 декабря 2024, 16:04
247
3
Известная теннисистка призналась, что ей нравится хейт в соц сетях. Почему?
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Американская теннисистка Коко Гофф, ныне занимающая третье место в рейтинге WTA, откровенно призналась, что хейт «фанатов» в социальных сетях помогает ей стать лучше.

«Хейт в соцсетях – это то, чему подвержены многие спортсмены. Большинство теннисистов видели, как интернет-троллии или некоторые коллеги не верят в них.

Иногда я специально читаю комментарии, чтобы взбодрить себя и использовать это как дополнительную мотивацию. Я хочу доказать, что все подобные суждения ошибочны», – цитирует Гофф Punto de Break.

Ранее сообщалось, что Коко возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года

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Олег Вахоцкий Источник: Punto de Break
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Muskrat2
Кожна людина хоче, щоб її любили та поважали, але краще книжку почитати.
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Mystic_Healer
кончена, бісить : D
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