Известная теннисистка призналась, что ей нравится хейт в соц сетях. Почему?

Американская теннисистка Коко Гофф, ныне занимающая третье место в рейтинге WTA, откровенно призналась, что хейт «фанатов» в социальных сетях помогает ей стать лучше.

«Хейт в соцсетях – это то, чему подвержены многие спортсмены. Большинство теннисистов видели, как интернет-троллии или некоторые коллеги не верят в них.

Иногда я специально читаю комментарии, чтобы взбодрить себя и использовать это как дополнительную мотивацию. Я хочу доказать, что все подобные суждения ошибочны», – цитирует Гофф Punto de Break.

Ранее сообщалось, что Коко возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года