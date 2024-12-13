Известная теннисистка призналась, что ей нравится хейт в соц сетях. Почему?
Коко Гофф находит в этом мотивацию
Американская теннисистка Коко Гофф, ныне занимающая третье место в рейтинге WTA, откровенно призналась, что хейт «фанатов» в социальных сетях помогает ей стать лучше.
«Хейт в соцсетях – это то, чему подвержены многие спортсмены. Большинство теннисистов видели, как интернет-троллии или некоторые коллеги не верят в них.
Иногда я специально читаю комментарии, чтобы взбодрить себя и использовать это как дополнительную мотивацию. Я хочу доказать, что все подобные суждения ошибочны», – цитирует Гофф Punto de Break.
Ранее сообщалось, что Коко возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года
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