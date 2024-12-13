Прошел дальше. Крутых пробился в 1/2 финала турнира ITF M15 в Анталии

Украинский теннисист Алексей Крутых (ATP 571) вышел в полуфинал турнира ITF M15 в Анталии (Турция).

На стадии 1/4 финала украинец в трех сетах обыграл представителя Молдовы Илью Шницара (АТР 576). Всего теннисная дуэль длилась 2 часа и 9 минут.

ITF M15 Анталия. Грунт. 1/4 финала

Алексей Крутых (Украина) – Илья Шницар (Молдова) 6:4, 4:6, 6:2

Этот поединок стал второй встречей спортсменов на корте. Ранее, в 2021 году, Крутых одолел Шницара в 1/8 финала турнира ITF M25 в Баку.

В следующем раунде Алексей будет противостоять итальянцу Томмазо Компаньюччи (АТР 445). Поединок запланирован на 14 декабря в 09:00 по Киеву.