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  4. Прошел дальше. Крутых пробился в 1/2 финала турнира ITF M15 в Анталии
ITF
13 декабря 2024, 15:40 | Обновлено 13 декабря 2024, 15:47
126
1

Прошел дальше. Крутых пробился в 1/2 финала турнира ITF M15 в Анталии

Украинец оказался сильнее Ильи Шницара

13 декабря 2024, 15:40 | Обновлено 13 декабря 2024, 15:47
126
1
Прошел дальше. Крутых пробился в 1/2 финала турнира ITF M15 в Анталии
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (ATP 571) вышел в полуфинал турнира ITF M15 в Анталии (Турция).

На стадии 1/4 финала украинец в трех сетах обыграл представителя Молдовы Илью Шницара (АТР 576). Всего теннисная дуэль длилась 2 часа и 9 минут.

ITF M15 Анталия. Грунт. 1/4 финала

Алексей Крутых (Украина) – Илья Шницар (Молдова) 6:4, 4:6, 6:2

Этот поединок стал второй встречей спортсменов на корте. Ранее, в 2021 году, Крутых одолел Шницара в 1/8 финала турнира ITF M25 в Баку.

В следующем раунде Алексей будет противостоять итальянцу Томмазо Компаньюччи (АТР 445). Поединок запланирован на 14 декабря в 09:00 по Киеву.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Yaroslav
2-3 роки тому грав на п'ятисотнику в Барселоні, а тепер 15тис в Анталії
Життя бентежне
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