Бущан внес свою лепту. Голкиперы Динамо отбили 10 пенальти в еврокубках

Пенальтийский сейв Георгия Бущана в матче с «Реал Сосьедадом» (0:3) стал десятым для голкиперов «Динамо» в еврокубковых турнирах. 7 раз стражи ворот киевлян отражали удары с «точки» в Лиге (Кубке) чемпионов; 2 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Кубке кубков.

Трижды выручал бело-синих Александр Шовковский, дважды – Евгений Рудаков и Георгий Бущан, по разу – Виктор Банников, Вальдас Мартинкенас и Виталий Рева.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари Динамо, парировавшие пенальти в еврокубках

Дата Ранг Стадия Вратарь Кто бил Клуб Счет 1. 12.01.1966 КК 1/4 Виктор БАННИКОВ Джон ХЬЮДЖ Селтик 0:3 (г) 2. 29.09.1976 КЧ 1/16 Евгений РУДАКОВ Вукан ПЕРОВИЧ Партизан 2:0 (г) 3. 03.11.1976 КЧ 1/8 Евгений РУДАКОВ Гиоргас КУДОС ПАОК 2:0 (г) 4. 04.11.1992 КУ 1/16 Вальдас МАРТИНКЕНАС Марк ДЕГРИЗ Андерлехт 0:3 (д) 5. 19.10.1999 ЛЧ ГТ1 Александр ШОВКОВСКИЙ Штефан БАЙНЛИХ Байер 4:2 (д) 6. 14.03.2000 ЛЧ ГТ2 Александр ШОВКОВСКИЙ РАУЛЬ Реал 2:2 (г) 7. 28.08.2002 ЛЧ КР3 Виталий РЕВА Георгий ЧИЛИКОВ Левски 1:0 (д) 8. 26.07.2006 ЛЧ КР2 Александр ШОВКОВСКИЙ Гирт КАРЛСОН Металургс 4:1 (г) 9. 27.07.2022 ЛЧ КР2 Георгий БУЩАН Эннер ВАЛЕНСИЯ Фенербахче 2:1 (г) 10. 12.12.2024 ЛЕ ОТ Георгий БУЩАН Микель ОЯРСАБАЛЬ Реал Сосьедад 0:3 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА;- Лига Европы; ГТ1 - первый групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.