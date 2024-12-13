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Лига Европы
13 декабря 2024, 14:44 | Обновлено 13 декабря 2024, 15:09
334
0

Бущан внес свою лепту. Голкиперы Динамо отбили 10 пенальти в еврокубках

Голкиперы «Динамо» парировали 10-й пенальти в еврокубках

13 декабря 2024, 14:44 | Обновлено 13 декабря 2024, 15:09
334
0
Бущан внес свою лепту. Голкиперы Динамо отбили 10 пенальти в еврокубках

Пенальтийский сейв Георгия Бущана в матче с «Реал Сосьедадом» (0:3) стал десятым для голкиперов «Динамо» в еврокубковых турнирах. 7 раз стражи ворот киевлян отражали удары с «точки» в Лиге (Кубке) чемпионов; 2 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Кубке кубков.

Трижды выручал бело-синих Александр Шовковский, дважды – Евгений Рудаков и Георгий Бущан, по разу – Виктор Банников, Вальдас Мартинкенас и Виталий Рева.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари Динамо, парировавшие пенальти в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Вратарь

Кто бил

Клуб

Счет

1.

12.01.1966

КК

1/4

Виктор БАННИКОВ

Джон ХЬЮДЖ

Селтик

0:3 (г)

2.

29.09.1976

КЧ

1/16

Евгений РУДАКОВ

Вукан ПЕРОВИЧ

Партизан

2:0 (г)

3.

03.11.1976

КЧ

1/8

Евгений РУДАКОВ

Гиоргас КУДОС

ПАОК

2:0 (г)

4.

04.11.1992

КУ

1/16

Вальдас МАРТИНКЕНАС

Марк ДЕГРИЗ

Андерлехт

0:3 (д)

5.

19.10.1999

ЛЧ

ГТ1

Александр ШОВКОВСКИЙ

Штефан БАЙНЛИХ

Байер

4:2 (д)

6.

14.03.2000

ЛЧ

ГТ2

Александр ШОВКОВСКИЙ

РАУЛЬ

Реал

2:2 (г)

7.

28.08.2002

ЛЧ

КР3

Виталий РЕВА

Георгий ЧИЛИКОВ

Левски

1:0 (д)

8.

26.07.2006

ЛЧ

КР2

Александр ШОВКОВСКИЙ

Гирт КАРЛСОН

Металургс

4:1 (г)

9.

27.07.2022

ЛЧ

КР2

Георгий БУЩАН

Эннер ВАЛЕНСИЯ

Фенербахче

2:1 (г)

10.

12.12.2024

ЛЕ

ОТ

Георгий БУЩАН

Микель ОЯРСАБАЛЬ

Реал Сосьедад

0:3 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА;- Лига Европы; ГТ1 - первый групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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цифры и факты Георгий Бущан Динамо Киев Лига Европы
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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