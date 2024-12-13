Бущан внес свою лепту. Голкиперы Динамо отбили 10 пенальти в еврокубках
Голкиперы «Динамо» парировали 10-й пенальти в еврокубках
Пенальтийский сейв Георгия Бущана в матче с «Реал Сосьедадом» (0:3) стал десятым для голкиперов «Динамо» в еврокубковых турнирах. 7 раз стражи ворот киевлян отражали удары с «точки» в Лиге (Кубке) чемпионов; 2 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Кубке кубков.
Трижды выручал бело-синих Александр Шовковский, дважды – Евгений Рудаков и Георгий Бущан, по разу – Виктор Банников, Вальдас Мартинкенас и Виталий Рева.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари Динамо, парировавшие пенальти в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Вратарь
|
Кто бил
|
Клуб
|
Счет
|
1.
|
12.01.1966
|
КК
|
1/4
|
Виктор БАННИКОВ
|
Джон ХЬЮДЖ
|
Селтик
|
0:3 (г)
|
2.
|
29.09.1976
|
КЧ
|
1/16
|
Евгений РУДАКОВ
|
Вукан ПЕРОВИЧ
|
Партизан
|
2:0 (г)
|
3.
|
03.11.1976
|
КЧ
|
1/8
|
Евгений РУДАКОВ
|
Гиоргас КУДОС
|
ПАОК
|
2:0 (г)
|
4.
|
04.11.1992
|
КУ
|
1/16
|
Вальдас МАРТИНКЕНАС
|
Марк ДЕГРИЗ
|
Андерлехт
|
0:3 (д)
|
5.
|
19.10.1999
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Штефан БАЙНЛИХ
|
Байер
|
4:2 (д)
|
6.
|
14.03.2000
|
ЛЧ
|
ГТ2
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
РАУЛЬ
|
Реал
|
2:2 (г)
|
7.
|
28.08.2002
|
ЛЧ
|
КР3
|
Виталий РЕВА
|
Георгий ЧИЛИКОВ
|
Левски
|
1:0 (д)
|
8.
|
26.07.2006
|
ЛЧ
|
КР2
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Гирт КАРЛСОН
|
Металургс
|
4:1 (г)
|
9.
|
27.07.2022
|
ЛЧ
|
КР2
|
Георгий БУЩАН
|
Эннер ВАЛЕНСИЯ
|
Фенербахче
|
2:1 (г)
|
10.
|
12.12.2024
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Георгий БУЩАН
|
Микель ОЯРСАБАЛЬ
|
Реал Сосьедад
|
0:3 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА;- Лига Европы; ГТ1 - первый групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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