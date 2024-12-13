Реал Сосьедад нанес юбилейный разгром Динамо

Крупное поражение от «Реала Сосьедада» (0:3) стало 30-м для «Динамо» в еврокубковых турнирах. 11 раз киевляне уступали соперникам с разницей в три и более мяча дома и 19 – в гостях. 21 фиаско бело-синие потерпели в Лиге (Кубке) чемпионов; 8 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Кубке кубков. Разгром динамовцам учиняли команды из 11 стран. При этом чаще других испанцы – 6 раз, итальянцы, немцы – по 5, англичане, португальцы и французы – по 3.

К слову, матч с басками принес еще несколько «юбилеев». «Динамо» потерпело 30-е поражение в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле. Второй гол Микеля Оярсабаля стал 750-м, пропущенным украинскими клубами в этом турнире. А Шералдо Беккер забил 80-й мяч испанских команд в домашних еврокубковых баталиях с украинцами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» крупные поражения Динамо в еврокубках

КП Дата Ранг Тренер «Динамо» Соперник Счет 1-е 12.01.1966 КК Виктор МАСЛОВ Селтик 0:3 (г) 5-е 02.03.1983 КЧ Юрий МОРОЗОВ Гамбург 0:3 (д) 10-е 07.12.1994 ЛЧ Йожеф САБО Бавария 1:4 (д) 15-е 26.09.2006 ЛЧ Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Реал 1:5 (г) 20-е 18.09.2012 ЛЧ Юрий СЕМИН ПСЖ 1:4 (г) 25-е 02.12.2020 ЛЧ Мирча ЛУЧЕСКУ Ювентус 0:3 (г) 30-е 12.12.2024 ЛЕ Александр ШОВКОВСКИЙ Реал Сосьедад 0:3 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы.