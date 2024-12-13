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Лига Европы
13 декабря 2024, 14:24 | Обновлено 13 декабря 2024, 14:30
149
1

Реал Сосьедад нанес юбилейный разгром Динамо

Киевляне потерпели 30-е крупное поражение в еврокубках

13 декабря 2024, 14:24 | Обновлено 13 декабря 2024, 14:30
149
1
Реал Сосьедад нанес юбилейный разгром Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Крупное поражение от «Реала Сосьедада» (0:3) стало 30-м для «Динамо» в еврокубковых турнирах. 11 раз киевляне уступали соперникам с разницей в три и более мяча дома и 19 – в гостях. 21 фиаско бело-синие потерпели в Лиге (Кубке) чемпионов; 8 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Кубке кубков. Разгром динамовцам учиняли команды из 11 стран. При этом чаще других испанцы – 6 раз, итальянцы, немцы – по 5, англичане, португальцы и французы – по 3.

К слову, матч с басками принес еще несколько «юбилеев». «Динамо» потерпело 30-е поражение в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле. Второй гол Микеля Оярсабаля стал 750-м, пропущенным украинскими клубами в этом турнире. А Шералдо Беккер забил 80-й мяч испанских команд в домашних еврокубковых баталиях с украинцами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» крупные поражения Динамо в еврокубках

КП

Дата

Ранг

Тренер «Динамо»

Соперник

Счет

1-е

12.01.1966

КК

Виктор МАСЛОВ

Селтик

0:3 (г)

5-е

02.03.1983

КЧ

Юрий МОРОЗОВ

Гамбург

0:3 (д)

10-е

07.12.1994

ЛЧ

Йожеф САБО

Бавария

1:4 (д)

15-е

26.09.2006

ЛЧ

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Реал

1:5 (г)

20-е

18.09.2012

ЛЧ

Юрий СЕМИН

ПСЖ

1:4 (г)

25-е

02.12.2020

ЛЧ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Ювентус

0:3 (г)

30-е

12.12.2024

ЛЕ

Александр ШОВКОВСКИЙ

Реал Сосьедад

0:3 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Saar
Ювілей? Де торт!?
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