Реал Сосьедад нанес юбилейный разгром Динамо
Киевляне потерпели 30-е крупное поражение в еврокубках
Крупное поражение от «Реала Сосьедада» (0:3) стало 30-м для «Динамо» в еврокубковых турнирах. 11 раз киевляне уступали соперникам с разницей в три и более мяча дома и 19 – в гостях. 21 фиаско бело-синие потерпели в Лиге (Кубке) чемпионов; 8 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Кубке кубков. Разгром динамовцам учиняли команды из 11 стран. При этом чаще других испанцы – 6 раз, итальянцы, немцы – по 5, англичане, португальцы и французы – по 3.
К слову, матч с басками принес еще несколько «юбилеев». «Динамо» потерпело 30-е поражение в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле. Второй гол Микеля Оярсабаля стал 750-м, пропущенным украинскими клубами в этом турнире. А Шералдо Беккер забил 80-й мяч испанских команд в домашних еврокубковых баталиях с украинцами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» крупные поражения Динамо в еврокубках
|
КП
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер «Динамо»
|
Соперник
|
Счет
|
1-е
|
12.01.1966
|
КК
|
Виктор МАСЛОВ
|
Селтик
|
0:3 (г)
|
5-е
|
02.03.1983
|
КЧ
|
Юрий МОРОЗОВ
|
Гамбург
|
0:3 (д)
|
10-е
|
07.12.1994
|
ЛЧ
|
Йожеф САБО
|
Бавария
|
1:4 (д)
|
15-е
|
26.09.2006
|
ЛЧ
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Реал
|
1:5 (г)
|
20-е
|
18.09.2012
|
ЛЧ
|
Юрий СЕМИН
|
ПСЖ
|
1:4 (г)
|
25-е
|
02.12.2020
|
ЛЧ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Ювентус
|
0:3 (г)
|
30-е
|
12.12.2024
|
ЛЕ
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Реал Сосьедад
|
0:3 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы.
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