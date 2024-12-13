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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 14:40 | Обновлено 13 декабря 2024, 15:10
202
0

Опубликованы стартовые составы на матч Ворскла – Левый Берег

Матч 17-го тура УПЛ состоится в 15:30

13 декабря 2024, 14:40 | Обновлено 13 декабря 2024, 15:10
202
0
Опубликованы стартовые составы на матч Ворскла – Левый Берег
ФК Ворскла

В пятницу, 13 декабря, в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги полтавская «Ворскла» встретится с «Левым Берегом» из Киева. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Матч состоится на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Перед началом встречи «Левый Берег» занимает 13-е место в турнирной таблице (13 очков).«Ворскла» находится выше – 11-я ступень (16 баллов).

Стали известны стартовые составы на матч «Ворскла» – «Левый Берег»

«Ворскла»: Домолега, Пердута (к), Гучек, Бацула, Крупский, Челядин, Скляр, Павлюк, Кане, Ндукве, Ковталюк.

«Левый Берег»: Механив, Астахов, Самар, Якимив, Сидней, Шаповал, Дедух (к), Косовский, Когут, Войцеховский, Сухоручко.

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Ворскла Полтава Левый Берег Киев Ворскла - Левый Берег чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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