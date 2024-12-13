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Чемпионат мира
13 декабря 2024, 16:29 |
1291
0

Игрок Азербайджана оценил Украину и других соперников в отборе ЧМ-2026

Эмрели считает, что нужно играть смело

13 декабря 2024, 16:29 |
1291
0
Игрок Азербайджана оценил Украину и других соперников в отборе ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе отбора на ЧМ-2026 сборная Азербайджана сыграет против Украины, Исландии и победителя пары Хорватия/Франция. Жеребьевку оценил форвард азербайджанской сборной Махир Эмрели.

«Попали в интересную группу. Сила наших соперников всем известна. Несмотря на это, жду интересные матчи. Никогда не играл против этих команд, если, конечно, Хорватия не обыграет Францию. Исландия и Украина – тоже новые для меня соперники. Для всех нас это станет мотивацией».

«Должны быть готовы к этому. Эти соперники – хороший шанс заставить всех забыть прежние неудачи, в случае, если удастся сыграть достойно. Нужно быть готовыми к ним во всех компонентах».

«Нам нечего бояться, должны сыграть храбро против них», – заявил Эмрели.

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Иван Зинченко Источник: Azerisport.com
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