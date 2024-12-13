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  4. «Жаль моего друга Бущана». Бывший динамовец – о поражении киевлян в Испании
Лига Европы
13 декабря 2024, 15:13 |
1032
0

«Жаль моего друга Бущана». Бывший динамовец – о поражении киевлян в Испании

Главное, чтобы «Динамо» достойно завершило осеннюю часть чемпионата в УПЛ

13 декабря 2024, 15:13 |
1032
0
«Жаль моего друга Бущана». Бывший динамовец – о поражении киевлян в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Александра Шовковского дать бой в Лиге Европы испанскому клубу «Реал Сосьедад», в котором киевляне проиграли – 0:3:

«Я не буду давать оценку уровню подготовки игроков испанской команды и динамовцев. Что мне не понравилось, так это с каким настроением вышли киевляне на поединок. Сложилось впечатление, что они не верили в свои силы, выглядели обреченными.

Бездарно сыграла защита, мне даже жаль было моего друга Жору Бущана, которого часто бросали на произвол судьбы и если бы не его блестящая реакция, то пропустили бы гораздо больше. В конце концов, разочаровали и игроков других амплуа.

Остается надеяться, что после этого очередного поражения в Лиге Европы, динамовцы не попадут в психологическую яму и на мажорной ноте завершат 16 декабря первую часть чемпионата УПЛ, когда будут встречаться с «Вересом».

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Тарас Михалик Георгий Бущан инсайд Динамо Киев Лига Европы Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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