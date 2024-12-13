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  4. Не футболист. Чем занимается экс-игрок Шахтера после развала Днепра-1
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 13:56 |
1336
0

Не футболист. Чем занимается экс-игрок Шахтера после развала Днепра-1

Сергей Горбунов увлекается рыбалкой

13 декабря 2024, 13:56 |
1336
0
Не футболист. Чем занимается экс-игрок Шахтера после развала Днепра-1
СК Днепр-1. Сергей Горбунов

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Сергей Горбунов, оставшийся без клуба после ликвидации СК Днепр-1, рассказал, чем занимается сейчас. Футболист признался, что увлекается рыбалкой.

«Сейчас нахожусь в Киеве, тренируюсь и готовлюсь к новым вызовам. Запустил YouTube-канал о рыбалке, ведь это мое любимое занятие. Итак, мое расписание такое: если не на тренировке, то на рыбалке (смеется)», – сказал Сергей.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги он провел за команду 19 матчей и отдал результативную передачу.

Ранее Сергей Горбунов рассказал о ситуации с задолженностью в СК Днепр-1.

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Сергей Горбунов Днепр-1 Шахтер Донецк рыбалка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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