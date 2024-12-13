Не футболист. Чем занимается экс-игрок Шахтера после развала Днепра-1
Сергей Горбунов увлекается рыбалкой
Бывший игрок донецкого «Шахтера» Сергей Горбунов, оставшийся без клуба после ликвидации СК Днепр-1, рассказал, чем занимается сейчас. Футболист признался, что увлекается рыбалкой.
«Сейчас нахожусь в Киеве, тренируюсь и готовлюсь к новым вызовам. Запустил YouTube-канал о рыбалке, ведь это мое любимое занятие. Итак, мое расписание такое: если не на тренировке, то на рыбалке (смеется)», – сказал Сергей.
В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги он провел за команду 19 матчей и отдал результативную передачу.
Ранее Сергей Горбунов рассказал о ситуации с задолженностью в СК Днепр-1.
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