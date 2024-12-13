Роналду сыграет на ЧМ-2030? Экс-звезда МЮ раскрыл план легенды

Культовый португальский экс-футболист Луиш Нани в шутливой форме высказался о легендарном соотечественнике - нынешнем нападающем саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Сможет ли Роналду сыграть на чемпионате мира 2030? Я не сомневаюсь в нем! Он собирается сесть на другую диету, чтобы быть очень худым. Будем надеяться, что Криштиану все еще будет забивать голы!»

Напомним, чемпионат мира 2030 года состоится сразу в 6 странах. Одной из основных хозяек турнира стала Португалия, с большинством матчей ей будут помогать Испания и Марокко. Также по одной игре состоится в Аргентине, Уругвае и Парагвае.