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  4. «Плюнули в лицо». Цыганык нашел виновных в поражении Динамо в Лиге Европы
Лига Европы
13 декабря 2024, 12:19 |
2052
9

«Плюнули в лицо». Цыганык нашел виновных в поражении Динамо в Лиге Европы

Украинский журналист считает, что проблема не только в футболистах, но и в тренерах

13 декабря 2024, 12:19 |
2052
9
«Плюнули в лицо». Цыганык нашел виновных в поражении Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал поражение киевского «Динамо» от «Реала Сосьедада» (0:3) в матче 6-го тура основного этапа Лиги Европы:

«Во-первых, очень стыдно. Даже не от того, что проиграли, а потому, что наши футболисты на фоне европейских игроков выглядят как корявые лесорубы. И это очень неприятно. Заметно, что мы не умеем работать с мячом, выбиваем его куда-нибудь. У нас нет идеи в атаке. Это очень стыдно. Наших футболистов разнесли, им сказали, что они лучшее поколение в истории украинского футбола, но хочется как можно скорее это все забыть.

Но проблема не только в футболистах, но и в тренерах, которые тренируют эти команды. Выходить на первый тайм с таким настроением – это плюнуть в лицо болельщикам. Это проблема людей, которые должны их настроить на игру. Мало выпустить 7 защитников. Их надо научить обороняться, и как выходить из обороны в атаку для того, чтобы они понимали, что делать на поле. А не просто поставить их, чтобы они отбивались. Мы уже даже не умеем мешать другим играть в футбол – это, что мы раньше очень хорошо делали. Это страшная беда. У нас поколение футболистов, которые не имеют никакой ответственности. Ни перед кем. Им просто безразлично».

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Дмитро Вербинський Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 9
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Saar
Винні завжди дві сторони: футболісти і тренер. Але якщо це одна-дві гри - ще не біда. А якщо 6 уже, то тренера під задницю, половину гравців туди ж, а решті відмінити премії! І платити їх лише після перемоги, або тоді коли бились, віддавали всі сили, але програли. 
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+2
zelc006
Поки цих мажорів до окопів не притягнуть за кудрі, нічого не буде!
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+1
Gorlitsa
З таким відношенням потрібно закривати цей чемпіонат, знімати бронь і в штурмові бригади. Нехай в окопах своїми тату похвастають!
Може фізику підтянуть трохи, навчаться бігати. Є таке гарне українське слово - ганьба!!!
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+1
zhyr
Циганик плюнув в обличчя вкладникам приватбанку, і нічого))
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0
Khafre
я правильно розумію, цей недожурналіст насмілився критикувати самого Містера Сашо?
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0
Strontium
Цыганык же за Карпаты.   Радовался бы, ведь это Динамо готовится так к Карпатам 22.02.2025. )))
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0
Умник
А кто делает их звездами?
Кто пиарит их через сми?
Тренеры и игроки виноваты само собой.
Но, не снимайте видосики про 18-летних звезд.
Поменяйте подход в том числе.
А пофигизм это повсеместно это не только футбол, есть куча видов деятельности где такая же ситуация
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0
Джей Гетсбі
Цей сцикливий недожурналіст не може назвати чітко причину - Шовковський не тренер
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0
pol-55
+
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0
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