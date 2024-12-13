«Плюнули в лицо». Цыганык нашел виновных в поражении Динамо в Лиге Европы

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал поражение киевского «Динамо» от «Реала Сосьедада» (0:3) в матче 6-го тура основного этапа Лиги Европы:

«Во-первых, очень стыдно. Даже не от того, что проиграли, а потому, что наши футболисты на фоне европейских игроков выглядят как корявые лесорубы. И это очень неприятно. Заметно, что мы не умеем работать с мячом, выбиваем его куда-нибудь. У нас нет идеи в атаке. Это очень стыдно. Наших футболистов разнесли, им сказали, что они лучшее поколение в истории украинского футбола, но хочется как можно скорее это все забыть.

Но проблема не только в футболистах, но и в тренерах, которые тренируют эти команды. Выходить на первый тайм с таким настроением – это плюнуть в лицо болельщикам. Это проблема людей, которые должны их настроить на игру. Мало выпустить 7 защитников. Их надо научить обороняться, и как выходить из обороны в атаку для того, чтобы они понимали, что делать на поле. А не просто поставить их, чтобы они отбивались. Мы уже даже не умеем мешать другим играть в футбол – это, что мы раньше очень хорошо делали. Это страшная беда. У нас поколение футболистов, которые не имеют никакой ответственности. Ни перед кем. Им просто безразлично».