Вингер ЛНЗ объяснил успехи Александрии в УПЛ перед очным матчем

Вингер ЛНЗ Артур Авагимян поделился ожиданиями от игры 17-го тура Украинской Премьер-лиги, где «фиолетовые» сойдутся с «Александрией». Футболист попытался спрогнозировать состав команды Руслана Ротаня на матч.

– Артур ты перешел в ЛНЗ именно из Александрии. Как думаешь, в чем феномен команды в этом полугодии?

– Это очень тренерская команда, которая выполняет то, что ей говорят и у них есть классные исполнители, поэтому они могут воплотить идеи главного тренера.

– Опиши Руслана Ротаня как тренера.

– У него свежий взгляд и он играет в футбол будущего похож на Де Дзерби, наверное. Я считаю, что это очень классный тренер.

– Назови сильнейших игроков Александрии. На кого нам следует обратить внимание в субботу?

– Там все даже те, кто мало играют, могут выйти на замену и изменить результат как Костышин и Казак. Наверное, сейчас лидерами являются Безерра, Калюжный, Ковалец, Кравченко, Шабанов.

– И напоследок назови ориентировочный состав, который выйдет против ЛНЗ на игру.

– Ермаков, Кравченко, Шабанов, Кампош, Мартынюк, в центре – Мышнев, Ковалец, Калюжный, справа – Безерра, слева – Белый или Казак, и в нападении – Филиппов, – сказал Артур.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ официально уволил испанского специалиста Андреса Карраско.