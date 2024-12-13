Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер ЛНЗ объяснил успехи Александрии в УПЛ перед очным матчем
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 11:59 | Обновлено 13 декабря 2024, 12:00
122
0

Вингер ЛНЗ объяснил успехи Александрии в УПЛ перед очным матчем

Артур Авагимян поделился ожиданиями от матча 17-го тура

13 декабря 2024, 11:59 | Обновлено 13 декабря 2024, 12:00
122
0
Вингер ЛНЗ объяснил успехи Александрии в УПЛ перед очным матчем
ЛНЗ. Артур Авагимян

Вингер ЛНЗ Артур Авагимян поделился ожиданиями от игры 17-го тура Украинской Премьер-лиги, где «фиолетовые» сойдутся с «Александрией». Футболист попытался спрогнозировать состав команды Руслана Ротаня на матч.

– Артур ты перешел в ЛНЗ именно из Александрии. Как думаешь, в чем феномен команды в этом полугодии?

– Это очень тренерская команда, которая выполняет то, что ей говорят и у них есть классные исполнители, поэтому они могут воплотить идеи главного тренера.

– Опиши Руслана Ротаня как тренера.

– У него свежий взгляд и он играет в футбол будущего похож на Де Дзерби, наверное. Я считаю, что это очень классный тренер.

– Назови сильнейших игроков Александрии. На кого нам следует обратить внимание в субботу?

– Там все даже те, кто мало играют, могут выйти на замену и изменить результат как Костышин и Казак. Наверное, сейчас лидерами являются Безерра, Калюжный, Ковалец, Кравченко, Шабанов.

– И напоследок назови ориентировочный состав, который выйдет против ЛНЗ на игру.

– Ермаков, Кравченко, Шабанов, Кампош, Мартынюк, в центре – Мышнев, Ковалец, Калюжный, справа – Безерра, слева – Белый или Казак, и в нападении – Филиппов, – сказал Артур.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ официально уволил испанского специалиста Андреса Карраско.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Динамо покинул бразильский клуб. Куда дальше?
«Ротань играет в футбол будущего». Футболист ЛНЗ оценил работу тренера
ФОТО. Девушка звезды Динамо продолжает поджигать сети откровенным контентом
Артур Авагимян ЛНЗ Черкассы Александрия Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Плюнули в лицо». Цыганык нашел виновных в поражении Динамо в Лиге Европы
Футбол | 13 декабря 2024, 12:19 9
«Плюнули в лицо». Цыганык нашел виновных в поражении Динамо в Лиге Европы
«Плюнули в лицо». Цыганык нашел виновных в поражении Динамо в Лиге Европы

Украинский журналист считает, что проблема не только в футболистах, но и в тренерах

Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Футбол | 12 декабря 2024, 23:54 350
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду

Киевская команда в первом тайме пропустила три мяча и снова не смогла набрать очки в Лиге Европы

В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
Футбол | 12.12.2024, 20:24
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 13.12.2024, 01:54
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Турнирная таблица Лиги Европы. Динамо распрощалось со всеми шансами
Футбол | 13.12.2024, 06:23
Турнирная таблица Лиги Европы. Динамо распрощалось со всеми шансами
Турнирная таблица Лиги Европы. Динамо распрощалось со всеми шансами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
11.12.2024, 08:48 41
Футбол
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
11.12.2024, 11:14 2
Бокс
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
12.12.2024, 09:12 2
Бокс
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
12.12.2024, 08:23 22
Футбол
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
11.12.2024, 17:55 3
Футбол
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
12.12.2024, 03:08
Футбол
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
12.12.2024, 03:45 2
Бокс
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
11.12.2024, 16:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем