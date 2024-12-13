Игрок Динамо попал в сборную тура Лиги Европы по версии Sofascore
Георгий Бущан совершил 11 сейвов в матче против «Реал Сосьедад»
12 декабря состоялись матчи шестого тура Лиги Европы – клубам осталось сыграть по два поединка до завершения группового этапа.
Киевское «Динамо» было разгромлено испанским «Реал Сосьедад» (0:3) и лишилось шансов пробиться в следующую стадию турнира.
Статистический портал Sofascore опубликовал символическую сборную прошедшего тура, в которую попал вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан. Голкипер совершил 11 сейвов в матче с «Реал Сосьедад» и получил оценку 9,1. Это первый случай в нынешнем сезоне Лиги Европы, когда представитель киевского клуба попадает в сборную тура.
Символическая сборная шестого тура Лиги Европы по версии Sofascore
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