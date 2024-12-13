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Лига Европы
13 декабря 2024, 11:43 | Обновлено 13 декабря 2024, 11:44
1175
6

Игрок Динамо попал в сборную тура Лиги Европы по версии Sofascore

Георгий Бущан совершил 11 сейвов в матче против «Реал Сосьедад»

13 декабря 2024, 11:43 | Обновлено 13 декабря 2024, 11:44
1175
6
Игрок Динамо попал в сборную тура Лиги Европы по версии Sofascore
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

12 декабря состоялись матчи шестого тура Лиги Европы – клубам осталось сыграть по два поединка до завершения группового этапа.

Киевское «Динамо» было разгромлено испанским «Реал Сосьедад» (0:3) и лишилось шансов пробиться в следующую стадию турнира.

Статистический портал Sofascore опубликовал символическую сборную прошедшего тура, в которую попал вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан. Голкипер совершил 11 сейвов в матче с «Реал Сосьедад» и получил оценку 9,1. Это первый случай в нынешнем сезоне Лиги Европы, когда представитель киевского клуба попадает в сборную тура.

Символическая сборная шестого тура Лиги Европы по версии Sofascore

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Лига Европы Динамо Киев Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо Георгий Бущан символическая сборная SofaScore
Микола Титюк Источник: SofaScore
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Комментарии 6
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FunnyCat_____
Жора топово вчера сыграл конечно!
может еще и не сказал в сборной последнего слова !
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+3
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OLDTROLL
Єдина хороша новина про євротиждень для України!
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+2
Xvalenok03
Сразу про бущана подумал.
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-3
8number
Яка там новина. Він падав приблизно як сухі дерева  падають в лісі. Просто майстерність форвардів сольсьедата , то новий рівень 
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-6
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