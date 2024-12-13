Игрок Динамо попал в сборную тура Лиги Европы по версии Sofascore

12 декабря состоялись матчи шестого тура Лиги Европы – клубам осталось сыграть по два поединка до завершения группового этапа.

Киевское «Динамо» было разгромлено испанским «Реал Сосьедад» (0:3) и лишилось шансов пробиться в следующую стадию турнира.

Статистический портал Sofascore опубликовал символическую сборную прошедшего тура, в которую попал вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан. Голкипер совершил 11 сейвов в матче с «Реал Сосьедад» и получил оценку 9,1. Это первый случай в нынешнем сезоне Лиги Европы, когда представитель киевского клуба попадает в сборную тура.

Символическая сборная шестого тура Лиги Европы по версии Sofascore