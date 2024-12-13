Рамос заинтересовал именитый клуб. Президент лично хочет уговорить испанца
Серхио Рамос может перебраться в чемпионат Аргентины
Легендарный испанский защитник Серхио Рамос продолжает активно искать новую команду. У футболиста было несколько вариантов с разных континентов, но он отклонил их.
Как пишет издание TyC Sports, испанец может трудоустроиться в аргентинском «Бока Хуниорс», проявляющем безумный интерес к бывшему капитану «Реала».
По информации источника, аргентинский клуб в январе попытается подписать 38-летнего испанца. В трансфере заинтересован лично президент клуба Хуан Рикельме, который планирует поговорить с Рамосом по телефону.
Серхио Рамос с лета находится в статусе свободного агента. Последним клубом испанца была «Севилья». Также Рамос успел поиграть за «Реал» и ПСЖ.
Ранее сообщалось, что «Реал» сообщил подробности травмы Килиана Мбаппе.
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