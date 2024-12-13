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  4. «Фестиваль расточительства». СМИ неоднозначно оценил игру Довбика
Италия
13 декабря 2024, 13:35 |
908
0

«Фестиваль расточительства». СМИ неоднозначно оценил игру Довбика

Украинский нападающий «Ромы» продолжил безголевую серию

13 декабря 2024, 13:35 |
908
0
«Фестиваль расточительства». СМИ неоднозначно оценил игру Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 12 декабря, прошел матч 6-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Брага».

Матч прошел на стадионе «Стадио Олимпико», что находится в Риме. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик появился на поле сразу после перерыва, но за 45 минут так и не сумел отличиться результативными действиями. После поединка портал IlRomanista оценил игру 27-летнего футболиста:

«Как только он вышел, он создал возможности для своих товарищей по команде, но они их растрачивают. Когда наступает его очередь, он присоединяется к фестивалю расточительства».

В итоге журналисты оценили действия украинца в 6 баллов из 10 возможных.

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Рома Рим Брага Лига Европы Артем Довбик
Дмитро Вербинський Источник: il Romanista
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