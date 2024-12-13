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  4. «Что за отношение к футболу?» Журналист уничтожил Динамо за фиаско в ЛЕ
Лига Европы
13 декабря 2024, 11:43 |
1726
4

«Что за отношение к футболу?» Журналист уничтожил Динамо за фиаско в ЛЕ

Владимир Зверов не помнит худшего матча от украинской команды в этом году

13 декабря 2024, 11:43 |
1726
4
«Что за отношение к футболу?» Журналист уничтожил Динамо за фиаско в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский журналист Владимир Зверов прокомментировал поражение киевского «Динамо» от «Реала Сосьедада» (0:3) в матче 6-го тура основного этапа Лиги Европы:

«Первый тайм против «Реала Сосьедада» – худшее, что было в этом году в украинском футболе вообще. Может, матч с Румынией на Евро-2024 был хуже, потому что там ожидания были выше. Казалось, что против «Реал Сосьедада» играет команда из чемпионата Андорры или Лихтенштейна. Футболисты «Реала Сосьедада» против команды, которую собрали вчера.

Ну не может быть такого преимущества во всем. В скорости, принятии решений, мыслях. Никто ни за кем не успевал. Футболисты «Динамо»» просто не успевали за таким темпом. В этом сезоне еврокубков когда «Динамо» пропускает, вообще нет мысли, что оно может сравнять счет.

Окей, не хватает мастерства, компенсируйте борьбой. Но никто ни за кем не успевал, наши фланги рвали, центр поля... Раньше была критика, что киевляне добегали до штрафной площади, а дальше не хватало сил. Здесь сил не было даже на своей половине поля. Что это за отношение к футболу? Где были эмоции? Они что, на «Верес» экономили силы?»

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Владимир Зверов Динамо Киев Лига Европы Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 4
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OLDTROLL
Невдахи як невдахи(
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+1
232121
Хоч один написав правду, самі ж колись малювали, що все добре, малювали зірочок, а тривогу треба було бити ще декілька років тому..... Тепер пізно Івану до школи, це вже таке позорище, що чесно кажучи і не віриться, що так можна грати у футбол..... ⚽⚽⚽
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0
samird
А на що ще можна розраховувати з гравцями рівня Михайленко, Біловара, Дячука, Караваєва, Дубінчака? Півскладу - це рівень Олександрії та Колоса.
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0
Умник
Да они экономили силы на Верес. Владимир состав видел?
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0
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