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  4. «Он страдает». В Италии оценили выход Довбика в Лиге Европы
Италия
13 декабря 2024, 11:09 |
811
0

«Он страдает». В Италии оценили выход Довбика в Лиге Европы

Украинский нападающий «Ромы» провел на поле только второй тайм

13 декабря 2024, 11:09 |
811
0
«Он страдает». В Италии оценили выход Довбика в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 12 декабря, прошел матч 6-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Брага».

Матч прошел на стадионе «Стадио Олимпико», что находится в Риме. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик появился на поле сразу в начале второго тайма и доиграл матч до конца, не отметившись результативными действиями. После поединка портал Giallorossi.net оценил игру 27-летнего футболиста:

«Он тоже, как и Суле, слишком мало двигается в последней трети поля. Он должен освобождаться от опеки, он страдает без голов».

В итоге журналисты оценили действия украинца в 5.5 баллов из 10 возможных.

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Рома Рим Брага Лига Европы Артем Довбик
Дмитро Вербинський Источник
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