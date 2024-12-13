«Он страдает». В Италии оценили выход Довбика в Лиге Европы
Украинский нападающий «Ромы» провел на поле только второй тайм
В четверг, 12 декабря, прошел матч 6-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Брага».
Матч прошел на стадионе «Стадио Олимпико», что находится в Риме. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «волков» Артем Довбик появился на поле сразу в начале второго тайма и доиграл матч до конца, не отметившись результативными действиями. После поединка портал Giallorossi.net оценил игру 27-летнего футболиста:
«Он тоже, как и Суле, слишком мало двигается в последней трети поля. Он должен освобождаться от опеки, он страдает без голов».
В итоге журналисты оценили действия украинца в 5.5 баллов из 10 возможных.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следующим обладателем награды должен стать Эрлинг Холанд
Киевский клуб уступил со счетом 0:3 и досрочно вылетел из турнира