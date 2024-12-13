«Больно». Экс-игрок Шахтера сделал заявление по оккупированному Мариуполю

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Сергей Горбунов, родившийся в Мариуполе, откровенно рассказал о своем отношении к полномасштабной войне в Украине и признался, когда последний раз посещал родной город.

‒ О грустном. Вы родились в Мариуполе. Когда были там последний раз и остался ли у вас кто-нибудь из родных или друзей, с кем держите связь?

‒ Очень скучаю по городу Мариуполю. Перед войной город начал быстро развиваться: строились парки, площадки, хоккейный стадион и многое другое. Очень больно видеть, что с ним произошло. Из родных там никого не осталось и связи с городом тоже.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб, служивший в ВСУ, рассказал, когда закончится война в Украине.