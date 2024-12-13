Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Больно». Экс-игрок Шахтера сделал заявление по оккупированному Мариуполю
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 10:16 | Обновлено 13 декабря 2024, 11:08
226
1

«Больно». Экс-игрок Шахтера сделал заявление по оккупированному Мариуполю

Сергей Горбунов рассказал, что город начал развиваться перед началом войны

13 декабря 2024, 10:16 | Обновлено 13 декабря 2024, 11:08
226
1
«Больно». Экс-игрок Шахтера сделал заявление по оккупированному Мариуполю
СК Днепр-1. Сергей Горбунов

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Сергей Горбунов, родившийся в Мариуполе, откровенно рассказал о своем отношении к полномасштабной войне в Украине и признался, когда последний раз посещал родной город.

‒ О грустном. Вы родились в Мариуполе. Когда были там последний раз и остался ли у вас кто-нибудь из родных или друзей, с кем держите связь?

‒ Очень скучаю по городу Мариуполю. Перед войной город начал быстро развиваться: строились парки, площадки, хоккейный стадион и многое другое. Очень больно видеть, что с ним произошло. Из родных там никого не осталось и связи с городом тоже.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб, служивший в ВСУ, рассказал, когда закончится война в Украине.

По теме:
«Никто не думал» Экс-игрок Днепра-1 сделал заявление по поводу долгов клуба
«Это же несчастье». Буткевич высказался о главном тренере Полесья
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Черноморец
Сергей Горбунов Шахтер Донецк российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чиловый парень. Коваленко четвертый месяц без клуба. Что с перспективами?
Футбол | 12 декабря 2024, 13:08 32
Чиловый парень. Коваленко четвертый месяц без клуба. Что с перспективами?
Чиловый парень. Коваленко четвертый месяц без клуба. Что с перспективами?

С конца августа украинец находится в статусе свободного агента…

«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
Другие виды | 12 декабря 2024, 18:25 6
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону

В россии призвали к расследованию

Судаков и вратарь УПЛ. Опубликован рейтинг лучших игроков Европы
Футбол | 13.12.2024, 09:14
Судаков и вратарь УПЛ. Опубликован рейтинг лучших игроков Европы
Судаков и вратарь УПЛ. Опубликован рейтинг лучших игроков Европы
«Снимитесь с еврокубков, умоляю». Реакция фанатов на поражение Динамо в ЛЕ
Футбол | 13.12.2024, 07:59
«Снимитесь с еврокубков, умоляю». Реакция фанатов на поражение Динамо в ЛЕ
«Снимитесь с еврокубков, умоляю». Реакция фанатов на поражение Динамо в ЛЕ
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
Бокс | 12.12.2024, 19:29
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ĴØЌÉŔ
Так приезжай кто тебе не даёт ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
12.12.2024, 09:12 1
Бокс
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
12.12.2024, 03:52 1
Футбол
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
11.12.2024, 22:49 3
Футбол
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
11.12.2024, 17:55 3
Футбол
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
12.12.2024, 07:47 1
Бокс
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
11.12.2024, 17:25 6
Другие виды
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
12.12.2024, 08:23 16
Футбол
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
12.12.2024, 03:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем