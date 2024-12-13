«Никто не думал» Экс-игрок Днепра-1 сделал заявление по поводу долгов клуба
Сергей Горбунов рассказал, сколько ему должны
Бывший футболист СК Днепр-1 Сергей Горбунов откровенно рассказал о задолженности ликвидированного клуба. Игрок признался, как клуб доживал последние дни своего существования.
«Мы играли, пытались побеждать в каждом туре, но никто и подумать не мог, что все так грустно закончится для Днепра-1.
Все новости передавали по телефону, писали в командный чат. Осталось 5 месяцев задолженности перед футболистами, в том числе и передо мной», – сказал Горбунов.
Ранее Сергей Горбунов рассказал о родном Мариуполе, который сейчас находится в оккупации.
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