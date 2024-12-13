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  4. «Никто не думал» Экс-игрок Днепра-1 сделал заявление по поводу долгов клуба
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 11:21 |
147
0

«Никто не думал» Экс-игрок Днепра-1 сделал заявление по поводу долгов клуба

Сергей Горбунов рассказал, сколько ему должны

13 декабря 2024, 11:21 |
147
0
«Никто не думал» Экс-игрок Днепра-1 сделал заявление по поводу долгов клуба
СК Днепр-1. Сергей Горбунов

Бывший футболист СК Днепр-1 Сергей Горбунов откровенно рассказал о задолженности ликвидированного клуба. Игрок признался, как клуб доживал последние дни своего существования.

«Мы играли, пытались побеждать в каждом туре, но никто и подумать не мог, что все так грустно закончится для Днепра-1.

Все новости передавали по телефону, писали в командный чат. Осталось 5 месяцев задолженности перед футболистами, в том числе и передо мной», – сказал Горбунов.

Ранее Сергей Горбунов рассказал о родном Мариуполе, который сейчас находится в оккупации.

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Сергей Горбунов Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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