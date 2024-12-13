«Должно быть 5:0». Тренер Сосьедада оценил издевательство над Динамо

Главный тренер «Реала Сосьедада» Иманоль Альгуасиль прокомментировал разгромную победу над киевским «Динамо» (3:0) в матче 6-го тура основного этапа Лиги Европы:

«Одной из целей было провести очень агрессивный первый тайм на всех уровнях, как в обороне, так и в нападении, и мы провели великолепный первый тайм. Первый тайм должен был закончиться со счетом 5:0, мы должны были воспользоваться возможностями, которые имели.

Конечно, сейчас мы можем говорить о низком уровне соперника, но, анализируя все их игры, не было ни одного матча, когда бы команда так сильно отбирала у них мяч и создавала столько моментов, поэтому то, что мы сделали, имеет большую ценность. Я расстроен, потому что мы должны были воспользоваться преимуществом и забить больше голов».