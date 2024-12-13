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  4. «Должно быть 5:0». Тренер Сосьедада оценил издевательство над Динамо
Лига Европы
13 декабря 2024, 10:58 |
532
2

«Должно быть 5:0». Тренер Сосьедада оценил издевательство над Динамо

Иманоль Альгуасиль прокомментировал разгромную победу в Лиге Европы

13 декабря 2024, 10:58 |
532
2
«Должно быть 5:0». Тренер Сосьедада оценил издевательство над Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Иманоль Альгуасиль

Главный тренер «Реала Сосьедада» Иманоль Альгуасиль прокомментировал разгромную победу над киевским «Динамо» (3:0) в матче 6-го тура основного этапа Лиги Европы:

«Одной из целей было провести очень агрессивный первый тайм на всех уровнях, как в обороне, так и в нападении, и мы провели великолепный первый тайм. Первый тайм должен был закончиться со счетом 5:0, мы должны были воспользоваться возможностями, которые имели.

Конечно, сейчас мы можем говорить о низком уровне соперника, но, анализируя все их игры, не было ни одного матча, когда бы команда так сильно отбирала у них мяч и создавала столько моментов, поэтому то, что мы сделали, имеет большую ценность. Я расстроен, потому что мы должны были воспользоваться преимуществом и забить больше голов».

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Иманоль Альгуасиль Динамо Киев Лига Европы пресс-конференция Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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Fitness.sports
Если испанцы расстроены значит не всё так плохо. Ну это уже в прошлом история это
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Xvalenok03
Бущану надо сказать спасибо.  Только благодаря ему всего лишь 3-0.
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