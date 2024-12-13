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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 09:55 |
15
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – ЛНЗ

14 декабря состоится матч 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 09:55 |
15
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – ЛНЗ
УПЛ

В субботу, 14 декабря, в 13:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе «КСК Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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