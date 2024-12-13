В Динамо признались, бойкотировал ли Шовковский прессу после позора в ЛЕ
Андрей Шахов опроверг информацию СМИ
Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов объяснил, почему пресс-конференция главного тренера столичного клуба Александра Шовковского после поражения от «Реал Сосьедада» (0:3) в матче 6-го тура основного этапа Лиги Европы получилась очень короткой:
«Александр Шовковский не бойкотировал пресс-конференцию, как пишет ряд украинских СМИ. Главный тренер «Динамо» пришел на встречу с журналистами и ответил на единственный вопрос, прозвучавший в зале.
Подчеркиваю – пресс-конференция была короткой исключительно из-за отсутствия вопросов у аудитории».
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Ну поставь Андриевского, или опусти ниже Бражко или Михайленко. Надо же творчески подходить. Вон Вернидуб остался без Стецькова и Бескоровайного, лучшей пары центрбеков минувшего сезона в УПЛ, и что? играют крайки в центре.
Лучше более классному игроку сменить амплуа чем ставить в основу дерево.
Я могу понять доверие Михавко, он учится. Дячук кстати нормально отыграл. Но Попов и Биловар это шлак.
тепер журналістам варто просто ігнорувати всі офіційні події від ДК - жодного інтерв'ю, жодної прес-конференції
Поточний лідер ЧУ нікому не цікавий, гонитись за 1 місцем ЧУ не має сенсу, краще будувати свою інфраструктуру, адкадемії, виховувати своє... про що розповідав Луческу.
Потрібно вміти працювати з пріоритетами....
А Сашу потрібно замінити, дати відпочити, набратись стажу з іншими командами, а далі щось ліпити, якщо буде фінансування.
Лобановський та Луческу так би і зробили.
При тому, чомусь Луческу міг жити роками на базі, щоб відатись роботі, а наші зірки мільярдери - не можуть.
Яке відношення в клубі, такий і результат.
Еще и команда его сливает.