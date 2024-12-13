В Динамо признались, бойкотировал ли Шовковский прессу после позора в ЛЕ

Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов объяснил, почему пресс-конференция главного тренера столичного клуба Александра Шовковского после поражения от «Реал Сосьедада» (0:3) в матче 6-го тура основного этапа Лиги Европы получилась очень короткой:

«Александр Шовковский не бойкотировал пресс-конференцию, как пишет ряд украинских СМИ. Главный тренер «Динамо» пришел на встречу с журналистами и ответил на единственный вопрос, прозвучавший в зале.

Подчеркиваю – пресс-конференция была короткой исключительно из-за отсутствия вопросов у аудитории».