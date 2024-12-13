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  4. В Динамо признались, бойкотировал ли Шовковский прессу после позора в ЛЕ
Лига Европы
13 декабря 2024, 10:08 | Обновлено 13 декабря 2024, 10:49
1622
18

В Динамо признались, бойкотировал ли Шовковский прессу после позора в ЛЕ

Андрей Шахов опроверг информацию СМИ

13 декабря 2024, 10:08 | Обновлено 13 декабря 2024, 10:49
1622
18
В Динамо признались, бойкотировал ли Шовковский прессу после позора в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов объяснил, почему пресс-конференция главного тренера столичного клуба Александра Шовковского после поражения от «Реал Сосьедада» (0:3) в матче 6-го тура основного этапа Лиги Европы получилась очень короткой:

«Александр Шовковский не бойкотировал пресс-конференцию, как пишет ряд украинских СМИ. Главный тренер «Динамо» пришел на встречу с журналистами и ответил на единственный вопрос, прозвучавший в зале.

Подчеркиваю – пресс-конференция была короткой исключительно из-за отсутствия вопросов у аудитории».

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Динамо Киев Лига Европы Александр Шовковский пресс-конференция Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо Андрей Шахов
Дмитро Вербинський Источник: Facebook
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Комментарии 18
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Gargantua81
у меня к Шовковскому только одна претензия: понимая, что центрбеки не соответсвуют задачам, он продолжат их тасовать вместо попробовать игроков других амплуа, прежде всего опорников.
Ну поставь Андриевского, или опусти ниже Бражко или Михайленко. Надо же творчески подходить. Вон Вернидуб остался без Стецькова и Бескоровайного, лучшей пары центрбеков минувшего сезона в УПЛ, и что?  играют крайки в центре.
Лучше более классному игроку сменить амплуа чем ставить в основу дерево.
Я могу понять доверие Михавко, он учится. Дячук кстати нормально отыграл. Но Попов и Биловар это шлак.
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Перець
Понять і простить
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0
easterly
Навіщо розкидувати бісер перед ..... Їм в очі, якщо настяти - все-рівно роса Божа
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0
Микола Унгурян
зрозуміло що винні саме журналісти)))))
тепер журналістам варто просто ігнорувати всі офіційні події від ДК - жодного інтерв'ю, жодної прес-конференції
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Володимир
Коротко ответил потому , что , видимо ,  спешил в парикмахерскую .Вероятно , кто- то из болельщиков ему напомнил  ,  что в данном случае ,- он лицо официальное , державу представляющее , а выглядит как бомж .
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-3
Vovan78
Хотілося б почути інтерв'ю Суркіса після такої феєрії в ЛЄ. Перед початком кампанії він казав, що Динамо може обіграти будь-кого, а насправді вийшло, що програє будь-кому. Що Шовковський може сказати, та і навіщо, все сказано у шести матчах, 1 гол і нуль очок.
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-4
Ukraine
Не дивно що не має запитань від журналістів всього світу, в мене їх теж не має вже давно.
Поточний лідер ЧУ нікому не цікавий, гонитись за 1 місцем ЧУ не має сенсу, краще будувати свою інфраструктуру, адкадемії, виховувати своє... про що розповідав Луческу.
Потрібно вміти працювати з пріоритетами....
А Сашу потрібно замінити, дати відпочити, набратись стажу з іншими командами, а далі щось ліпити, якщо буде фінансування.
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-4
Показать Скрыть 5 ответов
BATI-GOOOOOL
Вважаю що це буде найгірший виступ Динамо за минулі та майбутні роки,навіть якщо візьмуть в останніх матчах очки,бо так зганьбитися це треба мати талант.
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-5
Ukraine
По хорошому, потрібно було б зняти ДК з Євротурнірів, Примєр ліги, .... закрити на міс. на базі, та дати все обміркувати, починаючи від тактики, завершуючи самовідачею.
Лобановський та Луческу так би і зробили.
При тому, чомусь Луческу міг жити роками на базі, щоб відатись роботі, а наші зірки мільярдери - не можуть.
Яке відношення в клубі, такий і результат.
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-5
Xvalenok03
Даже если не бойкотировал пресс-конференцию, то по человечески понятно. Человек расстроен. Ничего не получается.
Еще и команда его сливает.
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-5
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