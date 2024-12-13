Голкипер Ворсклы перенес операцию

В календарном поединке 16 тура УПЛ с «Шахтером» вратарь «Ворсклы» Павел Исенко вынужден был из-за травмы покинуть поле.

Как стало известно Sport.ua, у него был поврежден мениск и 21-летний кипер был прооперирован в одной из киевских клиник.

По имеющимся данным вратарь присоединится к «Ворскле», когда она уже будет готовиться ко второй части сезона.

На данный момент Павел Исенко провел в текущем чемпионате УПЛ 16 поединков, а «Ворскла» занимает 11-е место, набрав 16 очков.

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