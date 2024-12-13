Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер Ворсклы перенес операцию
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 09:32 |
287
0

Голкипер Ворсклы перенес операцию

Вратарь Павел Исенко возобновится к началу второй части сезона

13 декабря 2024, 09:32 |
287
0
Голкипер Ворсклы перенес операцию
ФК Ворскла. Павел Исенко

В календарном поединке 16 тура УПЛ с «Шахтером» вратарь «Ворсклы» Павел Исенко вынужден был из-за травмы покинуть поле.

Как стало известно Sport.ua, у него был поврежден мениск и 21-летний кипер был прооперирован в одной из киевских клиник.

По имеющимся данным вратарь присоединится к «Ворскле», когда она уже будет готовиться ко второй части сезона.

На данный момент Павел Исенко провел в текущем чемпионате УПЛ 16 поединков, а «Ворскла» занимает 11-е место, набрав 16 очков.

Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Ворскла» – «Левый Берег».

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – ЛНЗ
Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Это сложный соперник, конкурентная команда»
травма чемпионат Украины по футболу травма колена Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Павел Исенко инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Футбол | 12 декабря 2024, 23:54 289
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду

Киевская команда в первом тайме пропустила три мяча и снова не смогла набрать очки в Лиге Европы

Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Футбол | 12 декабря 2024, 17:35 11
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ

13 декабря в Цюрихе состоится жеребьевка квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА

«Снимитесь с еврокубков, умоляю». Реакция фанатов на поражение Динамо в ЛЕ
Футбол | 13.12.2024, 07:59
«Снимитесь с еврокубков, умоляю». Реакция фанатов на поражение Динамо в ЛЕ
«Снимитесь с еврокубков, умоляю». Реакция фанатов на поражение Динамо в ЛЕ
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 13.12.2024, 01:54
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
«Принимает плохие решения». Арсеналу посоветовали продать Зинченко
Футбол | 13.12.2024, 08:52
«Принимает плохие решения». Арсеналу посоветовали продать Зинченко
«Принимает плохие решения». Арсеналу посоветовали продать Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
11.12.2024, 23:07 7
Водные виды
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
12.12.2024, 03:52 1
Футбол
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
11.12.2024, 19:53 49
Футбол
Игра в наперстки Марино Пушича
Игра в наперстки Марино Пушича
11.12.2024, 09:35 213
Футбол
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
12.12.2024, 19:29 4
Бокс
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
11.12.2024, 08:48 41
Футбол
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
12.12.2024, 03:45 2
Бокс
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
12.12.2024, 07:47 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем