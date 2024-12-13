Судаков и вратарь УПЛ. Опубликован рейтинг лучших игроков Европы

Статистический портал Sofascore опубликовал рейтинг лучших футболистов Европы без учета топ-5 чемпионатов. Главным показателем, по которому оценивались игроки – средняя оценка за матч в нынешнем сезоне.

Лидером рейтинга был признан форвард португальского «Спортинга» Виктор Дьекереш (средняя оценка за матч – 8,13). В этом сезоне швед провел 20 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 1 результативную передачу.

Интересно, что в десятку попали два представителя Украинской Премьер-лиги. Игрок донецкого «Шахтера» Георгий Судаков занял четвертое место (7,94), а вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук разместился на шестой позиции (7,88).

Рейтинг лучших игроков Европы без учета топ-5 лиг