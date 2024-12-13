Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков и вратарь УПЛ. Опубликован рейтинг лучших игроков Европы
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 09:14 |
576
0

Судаков и вратарь УПЛ. Опубликован рейтинг лучших игроков Европы

Статистический портал Sofascore составил рейтинг футболистов без учета топ-5 лиг

13 декабря 2024, 09:14 |
576
0
Судаков и вратарь УПЛ. Опубликован рейтинг лучших игроков Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Статистический портал Sofascore опубликовал рейтинг лучших футболистов Европы без учета топ-5 чемпионатов. Главным показателем, по которому оценивались игроки – средняя оценка за матч в нынешнем сезоне.

Лидером рейтинга был признан форвард португальского «Спортинга» Виктор Дьекереш (средняя оценка за матч – 8,13). В этом сезоне швед провел 20 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 1 результативную передачу.

Интересно, что в десятку попали два представителя Украинской Премьер-лиги. Игрок донецкого «Шахтера» Георгий Судаков занял четвертое место (7,94), а вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук разместился на шестой позиции (7,88).

Рейтинг лучших игроков Европы без учета топ-5 лиг

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – ЛНЗ
Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Это сложный соперник, конкурентная команда»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Георгий Судаков Ингулец Алексей Паламарчук чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Виктор Дьекереш рейтинг SofaScore
Микола Титюк Источник: SofaScore
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чиловый парень. Коваленко четвертый месяц без клуба. Что с перспективами?
Футбол | 12 декабря 2024, 13:08 32
Чиловый парень. Коваленко четвертый месяц без клуба. Что с перспективами?
Чиловый парень. Коваленко четвертый месяц без клуба. Что с перспективами?

С конца августа украинец находится в статусе свободного агента…

«Принимает плохие решения». Арсеналу посоветовали продать Зинченко
Футбол | 13 декабря 2024, 08:52 0
«Принимает плохие решения». Арсеналу посоветовали продать Зинченко
«Принимает плохие решения». Арсеналу посоветовали продать Зинченко

Украинский защитник не является игроком стартового состава в сезоне 2024/25

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 13.12.2024, 01:54
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Бокс | 12.12.2024, 20:04
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Турнирная таблица Лиги Европы. Динамо распрощалось со всеми шансами
Футбол | 13.12.2024, 06:23
Турнирная таблица Лиги Европы. Динамо распрощалось со всеми шансами
Турнирная таблица Лиги Европы. Динамо распрощалось со всеми шансами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
12.12.2024, 19:29 4
Бокс
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
11.12.2024, 16:06
Бокс
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
12.12.2024, 08:23 16
Футбол
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 294
Футбол
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
11.12.2024, 17:25 6
Другие виды
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
11.12.2024, 08:48 41
Футбол
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
11.12.2024, 14:18
Бокс
Игра в наперстки Марино Пушича
Игра в наперстки Марино Пушича
11.12.2024, 09:35 213
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем