Судаков и вратарь УПЛ. Опубликован рейтинг лучших игроков Европы
Статистический портал Sofascore составил рейтинг футболистов без учета топ-5 лиг
Статистический портал Sofascore опубликовал рейтинг лучших футболистов Европы без учета топ-5 чемпионатов. Главным показателем, по которому оценивались игроки – средняя оценка за матч в нынешнем сезоне.
Лидером рейтинга был признан форвард португальского «Спортинга» Виктор Дьекереш (средняя оценка за матч – 8,13). В этом сезоне швед провел 20 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 1 результативную передачу.
Интересно, что в десятку попали два представителя Украинской Премьер-лиги. Игрок донецкого «Шахтера» Георгий Судаков занял четвертое место (7,94), а вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук разместился на шестой позиции (7,88).
Рейтинг лучших игроков Европы без учета топ-5 лиг
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