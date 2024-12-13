ВИДЕО. Юлия Довбик поддержала мужа на матче Лиги Европы
Украинский форвард вышел на замену во втором тайме и помог одержать разгромную победу
12 декабря состоялся матч шестого тура Лиги Европы, в котором итальянская «Рома» разгромила португальскую «Брагу» со счетом 3:0.
Украинский форвард Артем Довбик вышел на замену на 46-й минуте, активно помогал партнерам в атаке, однако результативными действиями отметиться не сумел.
Жена Артема, Юлия Довбик, опубликовала видео с трибун и показала, как поддерживала игрока римского клуба.
После шести туров «Рома» набрала 9 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующий поединок Лиги Европы подопечные Клаудио Раньери проведут 23 января против нидерландского «АЗ Алкмаар».
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