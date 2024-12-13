ВИДЕО. Юлия Довбик поддержала мужа на матче Лиги Европы

12 декабря состоялся матч шестого тура Лиги Европы, в котором итальянская «Рома» разгромила португальскую «Брагу» со счетом 3:0.

Украинский форвард Артем Довбик вышел на замену на 46-й минуте, активно помогал партнерам в атаке, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Жена Артема, Юлия Довбик, опубликовала видео с трибун и показала, как поддерживала игрока римского клуба.

После шести туров «Рома» набрала 9 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующий поединок Лиги Европы подопечные Клаудио Раньери проведут 23 января против нидерландского «АЗ Алкмаар».