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  4. ВИДЕО. Юлия Довбик поддержала мужа на матче Лиги Европы
Италия
13 декабря 2024, 07:06 |
784
0

ВИДЕО. Юлия Довбик поддержала мужа на матче Лиги Европы

Украинский форвард вышел на замену во втором тайме и помог одержать разгромную победу

13 декабря 2024, 07:06 |
784
0
ВИДЕО. Юлия Довбик поддержала мужа на матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

12 декабря состоялся матч шестого тура Лиги Европы, в котором итальянская «Рома» разгромила португальскую «Брагу» со счетом 3:0.

Украинский форвард Артем Довбик вышел на замену на 46-й минуте, активно помогал партнерам в атаке, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Жена Артема, Юлия Довбик, опубликовала видео с трибун и показала, как поддерживала игрока римского клуба.

После шести туров «Рома» набрала 9 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующий поединок Лиги Европы подопечные Клаудио Раньери проведут 23 января против нидерландского «АЗ Алкмаар».

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Лига Европы Рома Рим Брага Рома - Брага Артем Довбик Юлия Довбик Клаудио Раньери АЗ Алкмаар
Микола Титюк Источник
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