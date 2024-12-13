ФОТО. Самая красивая футбольная журналистка мира разделась. Очень горячо
Дилетта Леотта умеет поджечь свою публику
Итальянская журналистка и телеведущая DAZN Дилетта Леотта показала идеальную фигуру во время мини-отпуска.
Звездная ведущая сейчас отдыхает в Майами вместе с мужем – вратарем без клуба Лорисом Кариусом.
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Пара отлично проводит время на местных пляжах и демонстрирует, что у них всё хорошо в отношениях, несмотря на последние тревожные слухи.
Дилетта стала известной благодаря работе на матчах Серии А, когда красавица сразила не только своей внешностью, но и своими познаниями в топ-футболе.
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