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13 декабря 2024, 02:43 |
451
0

ФОТО. Самая красивая футбольная журналистка мира разделась. Очень горячо

Дилетта Леотта умеет поджечь свою публику

13 декабря 2024, 02:43 |
451
0
ФОТО. Самая красивая футбольная журналистка мира разделась. Очень горячо
Instagram. Дилетта Леотта

Итальянская журналистка и телеведущая DAZN Дилетта Леотта показала идеальную фигуру во время мини-отпуска.

Звездная ведущая сейчас отдыхает в Майами вместе с мужем – вратарем без клуба Лорисом Кариусом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара отлично проводит время на местных пляжах и демонстрирует, что у них всё хорошо в отношениях, несмотря на последние тревожные слухи.

Дилетта стала известной благодаря работе на матчах Серии А, когда красавица сразила не только своей внешностью, но и своими познаниями в топ-футболе.

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фото lifestyle Дилетта Леотта Лорис Кариус девушки Instagram
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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