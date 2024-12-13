Украина. Премьер лига13 декабря 2024, 01:46 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Шахтер
15 декабря в 18:00 состоится матч 17-го тура УПЛ
13 декабря 2024, 01:46 |
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В воскресенье, 15 декабря, в 18:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесьем» и «Шахтером».
Команды встретятся на центральном стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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